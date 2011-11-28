《信报》：德国强硬 欧元走势悲观

11月26日

德国强硬欧元走势悲观/苏子

欧元兑美元已经失守去年底的1.3365收市价,100月SMA的1.3316重要支持及1.33关口,暂时曾低见1.3233水平.近日欧元兑美元的跌势虽然较为显着,幸而低位仍然高於上月的1.3144低位及今年1月的1.2870低位.

但由於昨天欧元兑美元已经跌破了去年底的1.3365收市价,故市场情绪已对欧元兑美元的走势变得更为悲观,普遍相信稍後将会进一步跌破上月的1.3144低位,随後朝着今年1月的1.2870低位迈进.由於德国一直坚持不让欧洲央行放水救市以解决欧债危机,德国的强硬态度令人担心,德国是出於私心,目的是为免要承担挽救弱势欧洲国家债务的责任,以及避免自己再出现像上世纪90年代初东西德合并时,令强势的西德的经济遭到重大负面打击,故可能会让欧元瓦解算了.

所谓人不为己,天诛地灭,由於德国有了东西德合并时的负面阴影,所以目前仍处强势兼有话事权的德国,不再承担弱势欧洲国家债务的责任的可能性的确存在.

而且阴谋论以至政治上的考虑,只要德国自己的经济没有因为挽救弱势欧洲国家债务的责任而被拖垮,并且若连欧元区第二大的法国也倒下去的话,那德国便会在欧元区成为真正的欧洲大阿哥,届时将拥有欧洲的绝对话事权,因此,目前德国的强硬态度,小心是德国根本便有心引爆欧债危机,即使让欧元瓦解亦在所不计.如德国的心态果真如此,那後市欧元汇价肯定仍有排跌,不要说要跌至今年1月的1.2870低位,甚至跌破1.20心理关口,下试去年的1.1874低位的可能性亦极高.

目前市场普遍相信欧元不大可能出现瓦解的情况,但黑天鹅事件之所以出现,便是大家也基於不相信世上原来有黑天鹅的存在.德国目前的强硬态度已令人极度担心,欧元瓦解的可能性已大幅提高,目前投资者宜做好为欧元瓦解的心理准备,要相信黑天鹅的确存在.

按目前欧债危机的发展情况来看,宜小心欧债危机随时在大家目前已对危机感到麻木的情况下而突然正式爆破.欧债危机不经不觉已延续了两年时间了,但期间欧元区竟然完全拿不出一套有效的解决危机方案,而且危机更由欧猪五国蔓延至法国,甚至德国的国债亦出现10年以来销情最差的惨况,并且更令广大投资者对欧债危机没完没了的情况感到麻木了.

不少投资者目前眼见欧元兑美元因未见出现大跌情况,只是对环球股市造成负面效应而对危机掉以轻心.大部分投资者心想,欧债危机即使要爆,亦不会是目前.但危机何时爆又怎能轻易预测,可以轻易预测到何时爆的便不是危机.故目前投资者宜众人皆醉我独醒,做足安全措施,以防因为目前欧债危机突爆而走避不及,损失惨重.