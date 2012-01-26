《信报》：好牌烂牌 顺境逆境

1月26日

好牌烂牌,顺境逆境/ 习广思

中国内地A股休市至下周一,港股龙年开市很视乎欧美市况,但环顾全球市况,希腊债务谈判僵局,法国银行被降级,日本财赤贸赤恶化,但股市免疫症发作,股市气氛回暖,仍然有利港股短期气氛.

事实上,过去12年内,新春後第一个交易日,上升机会大过下跌,有七年开红盘,最厉害一年是2009年牛年,恒指承接外围反弹升势,最黑一年是2008年鼠年,恒指因次按危机浮现而急泻853点.事实上,农历新年後第一日交易日,港股往往要追回休市时的外围市况变动,故波幅往往会较大.

恒指在收炉前连升四日,升势颇为急速,恒指尚未升破10月底高位,下一步且看能否突破9月初反弹高位即20,975点.国企指数升势更急,毕竟这轮反弹是由中资股带领,国指突破11月及9月初高位,正向250线迈进.不过,投资者可以留意国企指数14天RSI到达69.7水平,部分板块更有稍微超买迹象,亦有见资金在不同板块轮动,眼下追求短线的投机者,宜换马至落後股份,例如部分金属资源股、内房股、保险股等.

这种轮动情况,亦说明这轮反弹与10月的反弹不尽相同,大市承接力较强.自年初开始,不少人谈论”狗股”策略,说穿了,所谓”狗股”不过是好息之徒的概念变换.投资者相信高股息,加上大型市值,股价表现往往有保障.

然而,去年恒指当中一只思捷(0330.HK)已足够拖累全家.在一个零息年代,高股息率无疑增添股票回报吸引力,但息字头上一把刀,只看见股息而忽略其他因素,赚到息来蚀了价,说明单凭高股息选股非上策.

运用本报EJFQ系统的资料,大家可找出股息率高於4厘,市值规模超过50亿港元的公司,其实并不多.按市值排列,主要高息股主要是内银股、香港银行及地产股.然而,假如选择走势落後、值博率较高的股份,目前招商局国际(0144.HK)、建滔(0148.HK)、佐丹奴(0709.HK)、冠君(2778.HK)等股份,却是更值博的高息股份.(B02)