《信报》：好牌烂牌 顺境逆境

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
1月26日
好牌烂牌,顺境逆境/ 习广思
中国内地A股休市至下周一,港股龙年开市很视乎欧美市况,但环顾全球市况,希腊债务谈判僵局,法国银行被降级,日本财赤贸赤恶化,但股市免疫症发作,股市气氛回暖,仍然有利港股短期气氛.
事实上,过去12年内,新春後第一个交易日,上升机会大过下跌,有七年开红盘,最厉害一年是2009年牛年,恒指承接外围反弹升势,最黑一年是2008年鼠年,恒指因次按危机浮现而急泻853点.事实上,农历新年後第一日交易日,港股往往要追回休市时的外围市况变动,故波幅往往会较大.
恒指在收炉前连升四日,升势颇为急速,恒指尚未升破10月底高位,下一步且看能否突破9月初反弹高位即20,975点.国企指数升势更急,毕竟这轮反弹是由中资股带领,国指突破11月及9月初高位,正向250线迈进.不过,投资者可以留意国企指数14天RSI到达69.7水平,部分板块更有稍微超买迹象,亦有见资金在不同板块轮动,眼下追求短线的投机者,宜换马至落後股份,例如部分金属资源股、内房股、保险股等.
这种轮动情况,亦说明这轮反弹与10月的反弹不尽相同,大市承接力较强.自年初开始,不少人谈论”狗股”策略,说穿了,所谓”狗股”不过是好息之徒的概念变换.投资者相信高股息,加上大型市值,股价表现往往有保障.
然而,去年恒指当中一只思捷(0330.HK)已足够拖累全家.在一个零息年代,高股息率无疑增添股票回报吸引力,但息字头上一把刀,只看见股息而忽略其他因素,赚到息来蚀了价,说明单凭高股息选股非上策.
运用本报EJFQ系统的资料,大家可找出股息率高於4厘,市值规模超过50亿港元的公司,其实并不多.按市值排列,主要高息股主要是内银股、香港银行及地产股.然而,假如选择走势落後、值博率较高的股份,目前招商局国际(0144.HK)、建滔(0148.HK)、佐丹奴(0709.HK)、冠君(2778.HK)等股份,却是更值博的高息股份.(B02)
注:以上的评论仅为摘要, 并且不代表路透立场.
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
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