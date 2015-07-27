香港《明报》：对日政策须长期一致 坚持立场原则不可让

（7月23日社评）

中国对日本的外交方针，长期以来是国人感到迷惑的国策﹕到底与日本的关系应该是什么形态，多年来处于翻来覆去的不明朗状态。过去几年，因为钓鱼岛纠纷，中日关系出现变化，双方军机船舰你来我往、访日代表团临时取消；不旋踵近期北京隐现软化之象，日本国会众议院通过新安保法案，明显脱离战后行之半世纪的和平宪法。可是，中国的反应流于「敦促日本坚持和平发展道路」的温和取态，敏感的人们或会得出一种感觉﹕中国对日本的政策正从强硬转向温和。是否如此需要验证，但观乎过去两星期北京的态度，有此想法不足为奇。

最新发展是国家主席习近平邀请日本首相安倍晋三访华，参加抗日战争胜利70周年纪念活动；日本对此未置可否，反而抛出安倍晋三或会在这一段时间前后正式访华。日本传媒日前报导，中方提出安倍晋三访华「三原则」，包括﹕一、日方须遵循中日之间四个政治文件；二、日方须恪守前首相村山富巿谈话的精神；三、安倍晋三承诺不参拜靖国神社。事实是否如此，北京至今讳莫如深，然而这三项只算是「极为温和」的条件发酵的话，而北京有关部门不表反应，就会令国人认为，中国对日本关系又出现变数。

诚然，两国交恶，不必事事诉诸武力，但中日之间的关系确是其他国家罕见。侵华战争结束70年，日本依然未见真正反省致歉迹象，持同一看法的不仅中国，韩国也有类似态度。日本何以至此，实不难理解，外在因素有美国的西太平洋战略，藉支持日本成为美国在区内的主要盟友，建构对抗中国的桥头堡。此一战略早于韩战后已经出现，从未变更。

日本得到美国背书，因此对侵略战争的祸害态度模糊，不过当时囿于和平宪法，右翼政客不敢轻举妄动；海峡两岸则由于兄弟阋墙，有一段时间简直是争相向日本献媚，日本在两岸之间游走，要尽甜头，可怜是对日态度随着两岸斗争时软时硬，惨被消费净尽。

若说1980年代日本修改教科书是一小撮右翼政客所作所为，但近年大规模修宪举动以及新安保法案出台，则是从根本上改变日本军事战略；伴随着的是日本对侵略历史的态度，从战后多年的「是非论」急变成如今的「博弈论」。这是蒙蔽日本社会以及各国的手段，由侵略战争的根本对错，转移视线以修宪或新安保法案来「反制」所谓「中国威胁」。因此，日本策略是一面鼓吹「中国威胁论」，同一时间推出新安保法案，例子是近期提出中国「在东海开发天然气田」照片，以此为新安保法案导致安倍晋三下挫的民望护航。

面对日本花招，近年声声推动「大国外交」的中国政府反应令人失望。不仅是对新安保法案通过的反应呈现较前软化迹象，且在邀请安倍晋三访华一事尤见被动。如今日本传媒报导所谓「中方三条件」，其实是过去多年对日本的基本态度——对村山富巿谈话安倍晋三不作明确表态；不去靖国神社参拜的要求更是作用不大，因为安倍晋三今年4月春祭「人不到礼到」，人没有去，却以内阁总理大臣名义送上祭品；包括《中日联合声明》及《中日和平友好条约》等四份中日文件，日方一直声称遵从。据此，日本完全符合所谓「三个条件」，安倍晋三遂可挟着新安保法案通过的势头来到北京，向全世界留下「中日关系和好」的印象；若然情况如此发展，北京势必陷于被动。

对日本的态度必须有理有节，中国在这方面远比韩国差，2012年，时任韩国总统李明博公开表示，如果日皇访韩，只是对当年在日本殖民治下争取朝鲜独立的牺牲者表示「深感痛惜」而非真心道歉，日皇就不必访问韩国了。人们对和平有所期许，不希望东海变成火海，但不等于在对日本的原则上进退失据脚步轻浮。国与国之间可以有方方面面的交流，但原则绝对不可以用来做交易，这一点，北京衮衮诸公必须明白。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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