香港《经济日报》：今年投资先苦 後甜变数仍多

1月3日

捱过去年港股恒指大跌20%的投资者,均望今年能先苦後甜,盼挺过上半年欧债还债高峰期折腾後,下半年投资环境可改善;惟除环球经济下行风险外,此更视乎中美两国因换届或大选,能否推出有力的保温以至催谷经济措施.

欧洲央行去年底虽推出首轮三年期低息贷款措施,借出近5,000亿欧元,但获资银行未因而大手扫欧猪国债,意大利10年期国债债息更回升至近7厘死亡界线,意大利未来数月能否借新债还旧债,尚难乐观.

何况,欧盟领袖正拟的新财政规定,将如期在3月签署还是夭折,亦阴霾甚重.今年上半年全球投资市场势受欧债严重困扰.惟市场捱过上半年欧债折腾,接下来亦不一定甘甜.欧洲厉行紧缩削赤政策、欧银收缩在环球的信贷,欧洲再衰退已难避免,美国与新兴市场亦必续受拖累,环球经济增长下行风险大增.若欧债危机不幸较各界估计更严峻,於下半年续爆,那环球市场将进一步受压.

不过,今年下半年亦非无可期望,因两大政治因素可望带来暖意.其一,美国11月将进行总统大选,过去经验证明,总统为求连任会推刺激经济措施,利好股市.虽然民主共和两党党争令美国政治半瘫痪,紧绑美国总统奥巴马手脚,难推财政刺激措施,但受政治压力逼迫的美国联储局,可能於今年中或之前推第三轮量化宽松措施,刺激楼市、股市,拉动就业市场,为奥巴马拉票.

下半年靠中美为政治谷经济.其二,中共今秋将举行18届党代表大会,进行最高领导层换届,18大前定必营造和谐稳定形势,包括经济维稳.中央今年尤其18大前数月,极可能推经济保温措施,此虽将以财政政策为主,但货币政策亦会配合主旋律,银根有望稳中偏松,刺激经济与股市.

今年投资环境动荡不安,避险意识高涨,资金将续避入美元、美债,美元强势则将令商品价格受压,甚或现通缩阴霾;至於在饱尝欧债先苦後,能否後甜,则要看中美的经济保暖措施力度有多强,投资者今年要趋利避害,对此必须高度关注.(A04)