《星岛日报》：伊朗推高中东地缘政治风险

1月3日

美国撤出伊拉克,但伊朗局势却突然转趋紧张,伊朗海军在南部海域举行的军事演习中,成功试射了一枚国产远程地对舰导弹,令人关注区内局势会否继续恶化.

伊朗接连两日发射导弹,取态惹人关注.在今次军演前,伊朗表示对美国的制裁行动不满,表明不排除会封锁石油运输要道霍尔木兹海峡,该水道是伊朗南部连接波斯湾和阿曼湾的航运要道,世界上近40%石油和数量可观的天然气,由此输往全球各地,对全球石油供应具有战略影响.

伊朗今次试射导弹,据报军演行动是原先已经公布,暂时不包括封锁水道范围,不过,如果经济制裁持续,伊朗苦无反制手法,制造石油紧张,似乎是唯一回应的方法.按照情况发展,区内局势就会继续升温.美国在伊拉克成功抽身,减轻了在中东的军事支出,论理应该以和为贵,而且油价高企,不利美国维持增长,中东局势紧张,原非美国愿见.

美国国内不稳当权派受压.不过,美国今年就进行选举,外交政策与总统选情脱不了关系,假如奥巴马认为向伊朗开刀,有利本身选情,又或可以转移选民对经济的关注,不排除白宫会继续施压,甚至不惜制造紧张气氛.从美国立场,过去一年,埃及、利比亚相继变天,若然能够拖垮伊朗,可以视为中东政策一大胜利.伊朗近年内部不时传出派系角力,若然国内经济恶化,政局不稳定性大增,当权派若对西方施压反戈一击,无论成败也好,都会令中东形势大为紧张,所以在新的一年,伊朗局势可能成为全球地缘政治风险升温的热点之一.