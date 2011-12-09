香港《文汇报》：期望不宜过高 救市需有进展

12月9日

欧盟峰会昨日在比利时首都布鲁塞尔开幕,就修改欧盟条约、加强经济和货币联盟问题进行讨论,以应对愈演愈烈的欧债危机.欧盟通过修约加强财政纪律、防范随意借贷方向正确.不过,修约牵涉利益广泛,等同欧盟架构将发生重大改变,相信阻力重重,仅靠一次峰会难以达成共识,外界不宜对峰会成果抱过高期望.

同时,为免愈演愈烈的债务危机爆煲,欧盟各国也应暂时放下分歧,先解决眼前的困难,救市措施一定要有所进展,才能稳定市场信心,避免危机进一步加剧、扩散.

此次峰会是在欧债危机持续蔓延、欧洲经济增长逐渐陷入低谷的关键时刻召开,因此举世关注.峰会的焦点在於欧盟修改条约,建立一个统一的预防框架,加强对各国财政纪律执行情况的协调、监督和激励.

随着债务危机的发酵,欧盟各国已经逐渐认识到,危机的深层次原因在於欧元区成员国在实现货币一体化的同时,没有实现财政一体化.因此,修约的内容主要集中在对欧盟各国的财政纪律进行严格约束和限制,防止各国随意增加财政赤字和提高借贷水平.

如今欧债危机已到迫在眉睫的关头,若因修约不成而任由欧猪国家爆煲,反过来也会拖累德法以及整个欧盟.修约构建财政联盟兹事体大,牵涉广泛.当务之急还是采取折衷,先解眼前之急.待救的欧猪各国必须紧缩财政,实现财政支出跟经济增长同步.施救的德法应及时出手,为市场注入流动性,恢复市场信心.欧盟各国危难当前,共坐一船,各方都应作出必要的让步和承担,为化解危机争取实质性的进展. (A06)