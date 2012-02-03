《信报》：香港楼市何去何从 预算案未见端倪

今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续--盘古宏观
路透北京3月2日 - 独立研究机构盘古宏观近日发布报告称，2017年全球经济停滞格局难突破，金融动荡或将继续增强，将对中国经济产生一系列冲击。今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续，人民币仍将维持对美元温和贬值态势。
（2月3日社评）
财政预算案公布後,发展局局长林郑月娥昨日随即公布2012至2013年度港府卖地计划,包括可供兴建约13,500个单位的47幅住宅用地、四幅商业/商贸用地和两幅酒店用地,其中24幅是新增用地,23幅则滚存自去年度卖地计划.
今年的财政预算案,有关土地供应和房屋政策的着墨其实不多,只有66至87段合共22段,基本上是承接上年度开始恢复变相公开拍卖土地的政策,保证土地供应充足,以配合行政长官曾荫权 最後一份施政报告,确保楼市健康平稳发展.
不过,由於联储局宣布维持目前接近零水平的低息政策至2014年,未来三年,香港都不虞加息,供楼负担肯定不会增加.以目前的息率水平计,按揭息率平均约为2.5厘左右,楼价进一步下滑,供楼款项低於租金水平,故此楼价不虞大跌,楼市应该可以平稳发展.
曾荫权最後一份施政报告宣布复建居屋,推出新居屋政策,定价一改以往做法,不再与市价挂钩,售价与合资格家庭的供楼能力挂钩.由於与中下价私人楼宇的需求重叠,与以中国和实力投资者为主的豪宅市场截然不同,所以香港楼市已经重新两极化发展.
作为财政司司长曾俊华任内最後一份预算案,有关新居屋计划的资源拨备悬而未决,相信要留待下一届特区港府定夺.如果唐英年胜出,萧规曹随机会甚高,楼市可望继续平稳发展.倘若声言要加大公屋和居屋兴建规模的梁振英上任,则中下价楼宇价格未来面临下调的压力将会增加.由是看来,楼市何去何从,与未来政治动向息息相关,业主和置业人士又岂能漠不关心?
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透北京3月2日 - 独立研究机构盘古宏观近日发布报告称，2017年全球经济停滞格局难突破，金融动荡或将继续增强，将对中国经济产生一系列冲击。今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续，人民币仍将维持对美元温和贬值态势。
美国总统特朗普首次在国会发表演说，总算收起狂态，被指终于似一个总统，但若认为这代表他终面对现实，施政将大为务实，恐言之尚早，在宪制等种种掣肘下，他确不得不折衷。
香港，2017年3月1日—资产证券化在中国将可能成为更常规的融资渠道，标普全球评级在2月27日发布的报告《中国资产证券化市场将在2017年保持稳定》中如是表示。