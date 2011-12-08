香港《经济日报》：人民币短期跌 难改中长期升势

（12月8日）

人民币兑美元汇价昨跌0.5%,连续6日触及波动区下限,官方"人民日报"昨称情况耐人寻味,但认为市场毋须过分悲观.受国际政治、经济因素影响,中央对人民币升值态度未变,明年仍采缓升2%至3%策略.

人币六连跌属,市场短期行情.人民币汇价连续6日跌停板,乃3年首见,市场唱淡人民币之声愈趋浓烈,官方喉舌"人民日报"昨发文,表示情况虽耐人寻味,但仅属短期市场行情.中国经济增长确持续放缓,但受惠内需及逐步放宽宏调,中国经济明年硬着陆机会甚微.且在国际政治、经济、人民币国际化战略等因素的考量下,人民币短期虽下滑,却难改长期升值趋势.其一,缓解接踵而来的国际施压.美国明年底将举行总统大选,民主共和两党竞争激烈,势必大打中国牌,势加力指摘中国操控人民币进行不公平贸易,导致美国失业率居高不下.正如美国前财长保尔森周二曾警告,人民币升值放缓恐掀中美风波.新兴国家亦坐上向人民币开火列车,巴西已成功促使世贸组织明年讨论人民币汇率议题,人民币已成众矢之的.在此国际大环境下,人民币明年适度升值,有助缓解压力.

其二,经济因素方面,中国经济增长明年仍执世界牛耳,估计仍达约8%,令人民币持续强势.何况人民币升值可催谷人民消费意慾,带动消费、内需产业发展,亦有利内企走出去到海外投资,减轻外储压力,符合国家十二五规划战略.其三,美元、欧元两大国际货币现陷入弱势,正是人民币加快国际化步伐契机.人民币若能持续地稳步升值,可提高吸引力,增加外资使用人民币结算,并持有人民币作中长期投资,赚取利息回报及升值.若人民币走贬,国际化进程不但事倍功半,更恐失却黄金时机.

按国家战略,人币明年仍稳升.现时人民币因短期市场因素,汇价出现双向波动,有利推进人民币汇率形成机制,但汇价回落极可能只属短暂,按政经实况,以及战略需要,顾及升值对内部冲击考虑下,中央应容许人民币明年持续稳升,幅度约在2%至3%.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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