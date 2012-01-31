香港《经济日报》：中国谷港沪 助争国际话语权

（1月31日社评）

中国发改委近日发出上海未来五年建设国际金融中心规划,当中发展目标与香港存明显竞争,但中国并非催谷上海取代香港,而是冀打造港沪金融双引擎,提高国际话语权,香港不畏竞争,关键是上海跑得快,香港要跑得更快.发改委发出有关规划,明显是要加快上海发展成国家的国际金融中心,在规划中,上海部分发展目标与香港重叠.例如,上海要在三年後确立全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心地位.有外界担心,中国是否要催谷上海取代香港.

但这无疑捉错用神,中国亦正大力推动香港发展人民币离岸中心业务,如在国家十二五规划中,明确指明要巩固和提升香港作为国际金融中心地位.国务院副总理李克强去年8月访港,公布36项挺港措施,以至中国上月批准香港推出RQFII等.中国要做的是把握国际契机,藉沪港齐飞,增强国际金融话语权:对内,建立具国际水平的金融中心,推动、扶助中国经济上新台阶.对外,2008年环球金融海啸以来,暴露现行国际金融体系不足,美元欧元的重要性亦下降,为人民币国际化提供难得突破窗口.中国要提速人民币国际化,香港有独特优势,应把握时机做好两方面.

其一,助人民币走向国际.人民币要走入亚洲,走向全球,需借助外国金融中心,但要与外国金融中心合作,香港相较上海,在体制、水平和法制等方面,有更成熟条件,香港更可当防火墙保护中国金融安全.香港与伦敦本月中签协议,合作推动离岸人民币业务发展就是例证.其二,助提升中国国际话语权.要有国际话语权就需有国际市场影响力,前提是有大量国际投资者自由参与,香港金融市场的国际参与深度、广度,仍是上海难以比拟的,故中国要提升国际话语权,最有效的媒介和平台仍是香港.

中国要加强在国际金融市场力量,故加快上海国际金融中心发展,为香港带来竞争,但此同时更为香港带来机遇.只要香港善用优势,加速建设人民币离岸中心,加快国际化步伐.上海跑得快,香港跑得更快,那根本无惧竞争.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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