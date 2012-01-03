香港《文汇报》：港深合作提升防疫成效

1月3日

中国深圳市疾控中心昨日公布,指深圳感染高致病性禽流感死亡的患者相信由野鸟感染,并表示病毒已发生基因突变,与香港去年染禽流感死亡的野鸟及家禽病毒基因接近.

事实上,尽管已发现的禽流感病毒不能在人与人之间传播,但病毒已出现变种,而且杀伤力强,对其产生的威胁不可掉以轻心.港深地域相连,唇齿相依,防范禽鸟传播病毒不可能以边界划分.

两地须在疫症研究、治疗、信息通报等防疫领域进行全面合作.香港的医疗及研究机构应该积极参与同深圳的合作,这有利於减少信息混乱,发挥两地的优势互补,提升防疫成效.

防范禽流感关乎市民生命安全,防疫宁紧勿松.香港自1997年起多次发生禽流感爆发,无论在疫症研究、社区防疫、疫症治疗以及与世卫组织的沟通、争取协助都具备成熟的经验,深圳在病毒基因分析则有较强的技术.如今禽流感发生变异,可能潜藏更大危险,将对港深两地市民的生命安全构成严重威胁.防疫无疆界,香港可以主动向深圳提供一切必要的协助,港方的医院和研究机构更应争取深圳方面的同意,共同合作防范禽流感.

防范重大疫症,讯息清晰统一,是减少不必要的猜测、避免恐慌的重要条件.深圳方面意见认为深圳死者感染禽流感的源头很大可能是野鸟,而香港专家认为不能排除死者感染跟家禽有关.如果感染的源头不同,采取针对性的防疫措施可能也有明显的差异.港深两地需加强防疫合作,透过互相通报信息,避免两地各自解读而导致信息混乱,影响防疫效果及市民对抗疫的信心.(A05)