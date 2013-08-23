《信报》：PMI回升惊喜 持续性不确定

（8月23日社评）

汇丰中国8月制造业采购经理指数(PMI)初值重上扩张区间，报50.1，大幅高于上月47.7，创四个月来最高水平，大大优于市场预期。显示生产活动有回暖迹象，但基于回升主要由“稳增长”措施刺激，内部需求未见显着改善，反映回升基础欠牢固。

据调查机构解释，好转主要是新订单和产出回升，拉动了制造业生产重上扩张区间。新订单亦4个月来重上50临界值之上，相信有助加强企业对投资前景若干信心。可惜，出口依然未乐观。8月新出口订单指数继续回落，下滑至50扩张区间之下，未来几个月，贸易表现难寄予厚望。

可以说，8月汇丰中国PMI从萎缩中重现扩张，是依赖政府稳增长措施的刺激，加上企业补充库存拉动。但目前所见，内部需求增长动力不足，7月社会消费零售额同比实质只增长11%，由企业再库存的持续动力，有相当程度的不确定性。

再从大局观察，总理李克强提出“底线论”，只要增长降速不严重损害就业，就容忍增长速度滑落至社会可承受的压力水平。因此，相信政府下半年也不会推出总量的刺激政策。

目前，政府通过加快城市基础建设等政策措施“托底”，冀发展模式能够平稳转换；在经济下行可望喘定下，更多着眼于支持内部再平衡和民生消费，发展方向相当清晰。

如今制造业领域露出曙光，相信未来几个月，PMI仍可维持在五十扩缩分水线边缘之上。不过，由于内部需求疲弱压力仍挥之不去，因此，8月汇丰中国PMI反映制造业生产活动回升，但回升之势相当程度靠企业再库存拉动，其持续性存疑，基础也带有脆弱性。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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