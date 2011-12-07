香港《经济日报》：威胁降欧评级 标普小骂大帮忙

（12月7日）

标普昨宣布将德法等欧元15国列入观察名单,一半机会调低评级,惟环球股市反应平静,因市场认为标普此举将欧元区各国捆绑同一条船上,令周五欧盟峰会有更大机会达成共识,推出较有力应对危机方案,属好事而非坏事.欧洲质疑标普,因若要按国家情况评级,何不候至後天欧盟峰会就挽救危机方案有所决定後,才按情宣布调整评级,而要在峰会前夕作有关宣布?此是否有政治企图,像今年8月在美国提高国债上限死线前夕,标普亦曾公布可能调低美国评级,迫使民主共和两党达成协议呢?

欧元集团主席容克昨便炮轰,标普此举不但夸大,时间上更非巧合.惟容克口头责难,心里却可能高兴,因客观上,标普可能造成小骂大帮忙的效果.欧盟一直未能推出有力的缓解债务危机方案,因人多口杂,各国利益不同而算盘各异,难有共识,标普昨便明言此是把15国同列观察名单的主因之一,标普并指周五峰会成果将成为衡量评级的主要依据.此无疑将欧元区17国捆上同一条船,在後天峰会中,欧猪危国固要屈膝,安全系数高的国家如德国、荷兰等为保评级亦要极力妥协,谋取较有力的缓解危机方案,令市场与评级机构看到欧债危机能有出路.

外界批评标普不按各国实情,将15国齐列观察名单并不公平,但正要如此一竹篙打一船人,才有捆绑、推动之力.此外,将德国列入观察名单内,更有可能迫使德国放松对欧洲央行的掣肘,让欧央有空间减息以至推行量化宽松买债,缓和市场情绪换取时间,让各项改革有序落实.营造高压环境,迫出妥协方案.至於标普会否像8月时对待美国般,即使得出方案亦照样降级呢?不一定如此,因搞乱局面对全球冲击实在太大,标普应可免则免,只要欧盟各国知惊,妥协出较有力方案,标普大可顺理成章维持各国评级,起码不用将包括德法等共15国一并降级.标普出招营造了有利的高压环境,欧盟峰会能否顺水推舟,就看欧盟各国领袖的智慧与手段了.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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