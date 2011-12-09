《信报》：这次峰会连憧憬也没有

12月9日

这次峰会连憧憬也没有 /习广思

本周投资市场只做一件事--等.峰会有结果前,人人都在等运到.港股与外围一样,市况欠缺焦点,恒指在19,000点边缘争持.今晚峰会结果被视为D-day,投资者依然热中赌大细,牛熊证及窝轮热情未见冷却.小型内银先跑出.

市况虽然没有方向,但市场仍在追逐落後股份,航运股昨天再见追捧,弱势钢铁股上升,鞍钢(0347.HK)配合成交上试100天线.内银股在上周急升後,开始个别发展,中行(3988.HK)逆市企稳,部分中小型民营银行有较出色表现,民行(1988.HK)挑战250天线,招行(3968.HK)升穿100天线,重农行(3618.HK)升穿100天线有力再升.事实上,受惠中国对中小企率先放水的政策,这类中小型银行较具优势,尤其重农行着重农村商业信贷的卖点,是先受惠存款准备金率下调的小型内银.

欧央行一如预期进行减息,利率调低至1%,截稿前未见欧央行会否有债券抵押品要求的消息;然而,减息及向欧洲银行提供更多贷款等措施,均是市场预期之事.1厘利率对欧央行来说,可能是少见的低水平,但观乎美国减完再减以及英国的0.5厘,欧央行仍然有空间再减.

可惜的是,此际市场施压对象,一个是默克尔,另一个就是德拉吉,市场虽然失望不起,但只符合预期远不足够.欧央行减息决定公布後,欧洲股市即时反应,是跌不是升呢.然而,过得了这个冬天,欧洲时间的确无多,2012年首三个月,欧猪五国共有近860亿欧罗债券即将到期,没有防火墙,没有水喉,明年春天,欧洲仍会很危险.

投资假设逐一破.由2007年开始,金融市场由高峰跌落谷底後,投资者看到的,非但是一个新型的金融世界,一直深信不疑的想法也会被打破;或者说,投资者必须打破自设的许多假设.汇丰经济学家Stephen King回顾过去5年,许多投资市场深信不疑的理念,来到这一刻,都已经变成完全错误.

例子一,80年代开始,试过恶性通胀後,央行相信并开始奉行压通胀政策,但独沽一味追求低通胀,也会忽略经济不稳定初期的迹象.例子二,日本对抗经济泡沫爆破而采取QE政策,但政策过慢,终酿成长年累月衰退.例子三,股票是长线投资选择,到底在市场大上大落的环境下,股票应否长线持有,承受其中的波幅,是市场很大的疑问;反过来看,(政府)债券不是极高危,就是极低息,也未必是投资者能够有信心长线持有.(B02)

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美股不宜看淡 /苏子

目前金融市场仍是动荡非常,大部分投资者也因为欧债危机愈演愈烈及美国实体经济可能会陷入双底衰退而继续看淡环球股市的走势.不过,股市的表现向来可以走在经济半年至9个月前,假如明年上半年美国经济未见陷入双底衰退的话,那目前环球股市的走势,特别是美股便应该开始反映美国的经济在明年上半年并非如市场普遍所预期般差劲而开始走高,并作出重大突破,而一众股市大淡友或因此会被挟至不似人形,并且损失惨重.

而标普在7月至10月间足足下跌了281.66点或20.8%,由於跌幅刚好超逾20%,故不少投资者认为美股已正式踏进熊市了,往後的投资策略一度是逢高沽,结果标普在10月4日触及1074.77点低位後却出现一个强而有力的反弹浪,且在不足一个月时间里,即在10月27日已升至1,292.66点高位,较上述低位大幅回升217.89点或20.27%;换言之,标普指数7月开始的下跌浪至10月触底後的强力回升,幅度刚好也是20%.若然那些在标普指数曾跌逾20%的投资者才开始转 看淡美股,并且更入市沽空股票的话,肯定损失惨重,若连同7月份美股开始下跌时的损失的话,损失金额更会是惨不忍睹,故从此对这个充满赌博性兼走势如过山车的投资市场表示"拒绝再玩",离场算了.

至於标普指数经过20%的强力反弹後,基於目前欧债危机已愈演愈烈且有爆煲 象的关系,故市场上正充斥着大量股市大淡友,不少淡友也认为美股大幅反弹正好为他们入市制造一个造淡食大茶饭的机会;然而,随後标普指数的回落却未见再破10月4日的1,074.77点低位,反而在上月25日低见1,158.66点後便出现V型强力反弹的利好形态.由於走势与市场情绪背驰,已使不少看淡者再次中伏.留意近日标普已见回升至1,266.73点高位,较上月25日的低位大升108.07点或9.3%.而近日所造的1,266.73高位刚好受制於标普指数於7月7日所造的1,356.48点高位向下延伸的下降阻力线,而且此高位刚好亦在200天SMA关键阻力附近,故稍後一旦突破,则意味着自7月开始的小股灾已正式告一段落,美股有望进一步造好以反映明年上半年不会陷入双底衰退,这时看淡股市者便要提高警觉了.由於标普上月25日所造的低位守稳在日线一目均衡图底部支持之上,加上近日标普指数的回落一直守稳在下半年跌幅的61.8%反弹目标之上,故相信向上突破机会不少.一旦成功突破,宜看美元会否逆向回落.(B10)