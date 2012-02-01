信报：四个临界点四个出路

（2月1日）

四个临界点四个出路/ 习广思

环球股市处於整固阶段,中国A股回稳,养老金、保险金入市憧憬重现,加上欧洲稳定机制(ESM)取得共识,令港股出现止跌反弹.电力股具换马潜力.恒指250天线或者21,000点的阻力,绝对不易闯;而且,大市面对调整压力,以致眼下入市值博率减低,这两点都是客观事实.但以昨天市况观察,选股不选市策略仍然用得着,大市不乏股价创新高的强势股,油股中以中石化(0386.HK)较强势,收报9.42港元;百丽(1880.HK)绩差後,资金换马达芙妮(0210.HK),股价一年新高收10港元;盈警消息无阻力股价上升,华能电力(0902.HK)升至一年新高,收报4.71港元.另一个观察是,部分板块经过一段时间整固後走势开始稳定,相对一些在1月份急升的板块,这些股份轻易成为换马对象,中国的电力股就是其一.钢铁股暴跌某程度上反映其股价累积了一定升幅後的调整压力,眼下分析员尽是看淡这类股份,相信要一段时间来消化下跌压力.

PIMCO行政总裁埃利安认为,四个至恶劣的情境,即是四个灾难临界点,包括:1)欧洲经济、金融分裂,无序地崩溃,势必引发投资者全面避险;2)中东局势动荡,伊朗、叙利亚 内外政局发展非常不稳,将影响中东地区发展,一旦油价急涨有机会引致滞涨;3)央行技穷,多国央行进行量化及印银纸,但无人知道安全和信心的底线或者政策的後果,一旦央行失去信用及政策失效,後果无法想像;4)社会不稳,各地的示威运动,时间拖得愈长愈大机会转化为暴力.

埃利安提出的四个出路,即最理想情境,包括:1)像萨尔科齐所提的"重建和反思"策略取得成功,即欧洲改革、缩细,变成以德国、荷兰领导的地区,重新吸引投资、创造就业,但如今看来一切事倍功半,毕竟工具太少目标太多;2)美国"Sputnik时刻",即美国必须团结地跨过增长障碍,重振企业家精神,改善教育,创造就业等;3)全球政治dysfunction,令救市更艰难,幸好今年多国有选举,希望选民用选票,向政客发出讯息;4)新兴市场释放消费力量,这将对全球贸易、增长有重大影响.四个临界点,或者四个出路,其实都是极端的悲观及乐观情境,现实世界却未必如此,总是两个极端中交叉穿插;然而,上述所提及的四个出路,却是投资者用来审视中长期趋势的四个指标呢.

欧元调整後有力再升/ 苏子

去年5月欧元兑美元曾升至1.4940高位,可惜当时汇价未能顺势进一步挑战1.50心理关口,到5月底收市时更显着回落至1.4395水平,并且结束连续5个月的良好上升势头,使技术走势开始转劣.踏入去年下半年後,欧元兑美元开始反覆回落,到去年底已跌至1.2855低位,并在1.30心理关口以下收市.

正当不少投资者相信,踏入今年1月份後,欧元兑美元将会承接去年下半年的疲弱走势,进一步考验去年8月的1.2584低位甚至1.25心理关口之际,汇价却只是较去年的1.2855低位多跌233点子,至1.2622低位便成功回稳过来,未能配合市场的悲观情绪破关而下,到上月19日当汇价升破上月13日的1.2878高位、一直屡攻不破的20天SMA及去年的1.2855低位後,便出现较为明显的单边升市,并成功突破1.30心理关口及50天SMA阻力,到上周五曾一度高见1.3226水平,并且以近全周高位收市.本周初欧元兑美元未见进一步破关而上,主因与上周汇价已经升至去年11月下旬至12月9日於1.3210至1.3548间的争持区底部阻力附近,使汇价趁机出现技术性调整有关.本周初美国市欧元兑美元曾一度下跌至1.3074低位,此低位刚好为50天SMA支持,而汇价在50天SMA获得承接後便再度回升,昨天欧洲市早段已见上升至1.3214高位,差不多完全收复本周初的失地,可惜却未能顺势进一步突破上周五的1.3226高位,汇价已回落至1.3180水平.

相信欧元兑美元自1.2622低位开始的升浪仍会持续多一段时间,汇价较大机会在超买的技术走势获得改善後,便会升至上述的1.3210至1.3548的争持区内.昨天为1月份最後一个交易日,若汇价明显在1.3130水平以上收市,则月线图便会呈现锤头的利好形态,而这有利汇价在本月上旬保持较为偏强的走势,进一步上试至上述争持区的顶部阻力附近的可能性不容抹煞.留意欧元兑美元的日线CCI指标自上月25日开始已正式升破100阻力,处於124水平.指标升破100阻力,反映汇价已升入单边升市的阶段中,故持有好仓者不用急於获利回吐.如CCI指标稍後可以明显升破去年10月28日的149.78高位,料欧元兑美元将可升越100天SMA阻力,从而展开更有力的升浪.短线而言,欧元兑美元要返回50天SMA支持以下收市,才可避免以单边市形式继续上升.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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