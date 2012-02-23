《明报》：按曾荫权接受款待逻辑 廉洁港府将成过去式

香港特首曾荫权接受富豪款待,被传媒愈揭愈多之後,昨日亲自解释,他坚持做法正确,但是曾荫权所说”正确接受豪华款待”的准则和做法,显然未能释除质疑;对公务员怎样做才算符合利益守则,也引起混淆.特首是特区之首,位高权重,可以输送利益的能量极大,公 对其操守有更高要求,但是曾荫权所说准则和做法,尺度竟然更宽松.特首行谊乃问责司局长和公务员(下称公职人员)的楷模,若公职人员仿效曾荫权的准则和做法,接受款待,政府团队不可能保持廉洁,管治必然崩坏,廉署成立前香港乌烟瘴气的贪污岁月,势必重临.

曾荫权已非公务员,也不是问责官员,他当然可以技术上辩称不受规管,但是特首位高权重,理应有更高标准.一二把手均爆不光彩作风,政府形象严重受创.市民珍视廉洁政府,期望透过高薪养廉,维持一支廉洁高效的公务员队伍,但是近年一些高级公务员在职时利用职权建立关系,待退休後一边领取长俸,一边为富商巨贾打工搵真银,在官场蔚为潮流,清廉与贪腐的界线,已经愈益模糊,这是回归後,特别是最近几年港府失政所致.当年,邓小平有一个论断,认为香港之成功并非英国人的功劳,而是港人努力的成果,他认为”香港人可以管理好香港”,所以实施”港人治港”.回归15年,在第3届政府快将任满之际,接连爆出第一、二把手曾荫权与唐英年的不光彩作为,港人珍惜的廉洁政府,竟有渐行渐远之势,若邓小平泉下有知,相信也会摇首叹息.