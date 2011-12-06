《信报》：美国经济复苏步伐不稳

（12月6日）

美国联储局日前公布涵盖10月及11月的半年褐皮书调查显示,12个行政区中,除圣路易区经济活动下滑外,其余11个区份的经济都以温和速度增长.但由於目前失业率仍然高企,地产市场疲弱之势未能扭转,加上服务业部门扩张动力依然疲弱,反映复苏过程迄今仍脆弱.11月制造业采购经理指数(PMI)升至52.7,较10月50.8高.过去12个月,PMI平均值为55.6,今年1月最高,到8月陷入最低潮.虽然扩张动力不强劲,但经济总算是以缓慢速度爬行,在扩张与收缩分水线边缘上蹒跚前行.从昨天公布的非制造业指数看,美国经济虽露出多项改善信号,但要整固复苏步伐,仍有明显不确定性和逆转因素.最新就业报告反映,11月份所有行业工人平均工资减少2美仙,至23.18美元,过去一年,平均小时工资仅上升1.8%,低於通胀.由於美国经济高度依赖内需推动,消费动力不足,意味美国经济增长也缺乏持续扩张动力.

过去一个月,奥巴马多次敦促国会共和党议员尽快通过延长工资税削减方案至明年底.上周末,奥巴马更警告,若国会不采取行动,则明年平均家庭税负将增加1,000美元.可以看到,若然工资税削减方案得以通过,对目前消费好转态势有支持作用,有利经济稳定复苏;若方案在两党"政治角力"之下"夭折",则对消费动力构成抑制效果;加上感恩节期间的高消费额带有季节性因素,因而对美国消费好转的基础和变化只能"审慎乐观".照发展形势看,美国经济虽有改善,但步伐未稳.未来发展关键,除了看消费动力变化外,美国房地产市场能否好转相当重要.迄今为止,房地产市场疲弱之势改善不大.10月新屋销售微升1.3%至年率307,000户,低於预测中值,成为经济持续性复苏最大障碍.

如今美国即将进入总统选举激战阶段,相信奥巴马也会千方百计确保经济改善的态势,日前敦促国会尽快通过延长工资税削减方案,但遭共和党议员刁难,反映了美国经济与债务上限争拗一样,掺杂了可预测性低的"政治因素"风险,加上高失业率,令美国经济复苏过程充满脆弱性和倒退风险,并留下QE3出台的可能尾巴.(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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