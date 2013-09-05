香港《文汇报》：习近平访中亚四国的战略意义

(9月5日社评)

国家主席习近平近日展开中亚四国访问之旅。中亚地区具有重要的地缘政治地位和巨大经济潜力，习主席此访将进一步密切中国和中亚地区传统友谊，有利打破美国的战略围堵；同时推动中国和中亚各国的经济互惠合作，打造中国与中亚关系的「黄金十年」。

中亚地处欧亚大陆的心脏地带，在世界地缘政治中的战略意义日益凸显。中国新疆、西藏地区与中亚紧邻，与中亚国家保持良好关系意义重大。习近平主席此访将通过双边和多边「双渠道」深化提升中国同中亚国家的战略合作。

近年来，中近东地区持续动荡，其负面效应已蔓延至中亚地区，中国与中亚国家都面临着防范和打击「三股势力」向本地区渗透的重要任务。中亚是中国和俄罗斯的近邻，美国不断向中亚地区渗透，企图构建遏制中俄的围堵链。习近平主席此行将巩固中国和中亚各国的战略合作关系，在核心利益问题上继续坚定相互支持，必将大大减轻美国的围堵压力，有利促进世界力量格局的平衡。

中国与中亚国家经济互补性强，中亚国家的经济结构多为资源型，需要中国作为其出口市场。目前中国与中亚各国在贸易、能源、交通、电信、农业等领域开展了良好合作，互为重要贸易伙伴。此次习近平主席将在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表中国对中亚政策的主旨演讲，倍受瞩目。此外，他还将与中亚国家领导人会晤并签署石油天然气、交通、通讯、投资、人文等各领域重大合作文件，进一步加强中国和中亚各国的经贸合作关系，共同缔造互利双赢的局面。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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