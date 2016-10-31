香港第三季负资产住宅按揭贷款个案按季减95% 因楼价回升--金管局

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月31日 - 香港金融管理局周一发布数据显示，第三季的负资产住宅按揭贷款宗数按季锐减94.7%至69宗，主要涉及银行职员的住屋按揭贷款和按揭保险计划的贷款。负资产宗数大幅减少，与期内楼价明显反弹有关。
负资产住宅按揭贷款所涉及的金额，由6月底的44.52亿港元大降93.7%，至9月底的2.82亿港元。与此同时，负资产住宅按揭贷款中无抵押部分的金额由6月底的1.57亿港元减少至9月底的600万港元。
中原按揭经纪董事总经理王美凤指出，由于楼价于第三季明显反弹近10%，令第三季对比第二季负资产数目大幅减少。她并称，上半年楼价曾累跌6%，但下半年楼市转势带动楼价持续反弹，现时楼价已升至全年新高并已相当接近去年历史高位，料负资产于第四季即将返回零水平。
金管局表示，此调查所得数字仅涉及银行提供并已知道为负资产的一按贷款（即欠受访机构的未偿还贷款额，超过按揭物业的当前市值），当中并不包括涉及二按，而连同二按计算属于负资产贷款的住宅按揭贷款。由于银行没有客户在二按下的未偿还贷款的资料，因此无法知悉其中有多少宗属于负资产贷款。
香港住宅楼价经过数年持续上升后，去年第四季起出现调整，但自今年第二季起止跌回升。差饷物业估价署今天发表的临时数字显示，9月全港私人住宅楼价指数按月上升2.8%，连续六个月回升且涨幅为这期间最大，倘楼价再涨3.5%便重回去年9月的历史高位。
2003年高峰期时，香港曾录得逾10万宗负资产个案。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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