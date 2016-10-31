香港第三季负资产住宅按揭贷款个案按季减95% 因楼价回升--金管局

路透香港10月31日 - 香港金融管理局周一发布数据显示，第三季的负资产住宅按揭贷款宗数按季锐减94.7%至69宗，主要涉及银行职员的住屋按揭贷款和按揭保险计划的贷款。负资产宗数大幅减少，与期内楼价明显反弹有关。

负资产住宅按揭贷款所涉及的金额，由6月底的44.52亿港元大降93.7%，至9月底的2.82亿港元。与此同时，负资产住宅按揭贷款中无抵押部分的金额由6月底的1.57亿港元减少至9月底的600万港元。

中原按揭经纪董事总经理王美凤指出，由于楼价于第三季明显反弹近10%，令第三季对比第二季负资产数目大幅减少。她并称，上半年楼价曾累跌6%，但下半年楼市转势带动楼价持续反弹，现时楼价已升至全年新高并已相当接近去年历史高位，料负资产于第四季即将返回零水平。

金管局表示，此调查所得数字仅涉及银行提供并已知道为负资产的一按贷款（即欠受访机构的未偿还贷款额，超过按揭物业的当前市值），当中并不包括涉及二按，而连同二按计算属于负资产贷款的住宅按揭贷款。由于银行没有客户在二按下的未偿还贷款的资料，因此无法知悉其中有多少宗属于负资产贷款。

香港住宅楼价经过数年持续上升后，去年第四季起出现调整，但自今年第二季起止跌回升。差饷物业估价署今天发表的临时数字显示，9月全港私人住宅楼价指数按月上升2.8%，连续六个月回升且涨幅为这期间最大，倘楼价再涨3.5%便重回去年9月的历史高位。

2003年高峰期时，香港曾录得逾10万宗负资产个案。（完）

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