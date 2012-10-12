香港《经济日报》：莫言夺文学奖 中国诺贝尔路仍漫长

新闻稿：中国仍是全球发展最快的资产证券化市场之一--标普
香港，2017年3月1日—资产证券化在中国将可能成为更常规的融资渠道，标普全球评级在2月27日发布的报告《中国资产证券化市场将在2017年保持稳定》中如是表示。
(10月12日社评)
中国作家莫言昨夺诺贝尔文学奖,反映中国文学获国际认同,惟国民在欣喜之时,更应反思国家在医学、化学、经济学等领域,仍与逐鹿诺贝尔有距离.中国的诺贝尔路长路漫漫,凸显中国要真正崛起成文明大国,仍有长路要走.
寻根文学的代表作家莫言夺得诺贝尔文学奖.诺贝尔委员会对他的作品给予极高评价,推许他将魔幻现实主义与民间故事、历史与当代社会融合在一起,故赢得诺贝尔文学奖的殊荣.
西方社会对中国文化的兴趣日趋浓厚,中国文学繙译为外文日多,故在因缘际会、时机所至下,终有中国人民与政府均认可的中国作家夺得文学奖.惟在为莫言得奖感高兴的同时,国民与政府有两点值得反思.
其一,诺贝尔反映西方价值观,而近年获诺贝尔的中国人,如高行健与刘晓波却不获北京欢迎,因感背後有针对中国政府的政治图谋,遂厉言力斥.惟今次有红色背景的莫言夺奖,北京却又对此表示欢迎,个中强烈反差不无尴尬.故中国政府与人民要参与诺贝尔等国际游戏,实需抱不卑不亢的平常心.
其二,除文学奖外,诺贝尔还有如化学、医学、物理、经济学奖等,但现实是中国在这些范畴未见有多少学者具足够高水平逐鹿,正反映中国仍距离贡献人类进步的真正大国,仍有相当差距.
一个真正具国际影响力的大国,不单具经济与政治实力,更要在各方面都有出类拔萃的表现.对国家而言,莫言夺文学奖只是踏上中国诺贝尔路的第一步,前路仍漫长,中国要崛起成真正大国的路仍很长.
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