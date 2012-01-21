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时事要闻 | 2012年 1月 21日 星期六 14:46 BJT

龙年春节将有约730万人次进出香港

路透香港1月20日电---香港特区政府周五称，春节期间香港出入境人口将达约730万人次，超过香港本地居民数量。

《世界概况》称，截至今年7月，香港总人口约710万。

香港很多华人居民会在春节期间返乡探亲。香港入境事务处表示，1月21-29日，单是罗湖口岸就会有243万人过境，日均达27万人次。（完）编译：王燕焜 发稿：朱淑珍

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