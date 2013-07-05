陈振聪伪造龚如心遗嘱获刑12年

路透香港7月5日（记者 Grace Li/Brian Yap） - 香港法官麦机智周五以伪造已故亿万富翁龚如心遗嘱罪为由，判处香港商人陈振聪12年刑期。陈振聪曾自称是龚如心40亿美元遗产的唯一受益人。

麦机智在香港最高法院对陈振聪案作出了宣判。陪审团前一天裁定陈振聪伪造遗嘱及行使虚假文书罪名成立，陈振聪之前对这两项犯罪指控做无罪辩护。

陈振聪因上述两项罪名各获刑12年，合并执行。麦机智强调，这是一起“精心策划且被充分实施”的犯罪，陈振聪利用与龚如心的关系，在龚如心生前的最后岁月里从后者处获得大量钱财，表现出“无耻且无以匹敌的贪婪”。

案件宣判时，被告席上的陈振聪身穿深色西装配白色衬衣，他神色凝重地看了看旁听席上的妻子，并缓慢地向妻子点了点头。

整个审理过程中，他的妻子一直用小手帕捂嘴抽泣。

法官还下令让陈振聪支付检方初步调查时产生的逾200万港元诉讼费用。

陈振聪的律师及妻子对记者关于陈振聪是否会上诉的问题没有立即给予回复。

龚如心，冠夫姓称王龚如心，有“小甜甜”称号，是亚洲最富有的女性之一，旗下的商业帝国包括华懋集团。2007年，龚如心死于癌症，享年69岁。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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