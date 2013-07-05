陈振聪伪造华懋集团主席龚如心遗嘱案罪名成立

陈振聪(右二)7月4日在香港高院，高院裁定他伪造龚如心遗嘱罪名成立。 REUTERS/Tyrone Siu

路透香港7月4日 - 香港高等法院陪审团周四裁定，香港商人陈振聪伪造已故华懋集团主席龚如心遗嘱及行使虚假文书罪名成立。陈振聪曾自称是龚如心40亿美元遗产的唯一受益人。

经过20多个小时的讨论，陪审团裁定陈振聪伪造遗嘱罪名成立。陈振聪之前对包括伪造遗嘱和行使虚假文书罪名的指控做无罪辩护。

龚如心，冠夫姓称王龚如心，有“小甜甜”称号，是亚洲最富有的女性之一，旗下的商业帝国包括华懋集团。2007年，龚如心死于癌症，享年69岁。

此次裁决也是对陈振聪的最新打击。今年3月，他曾被裁定须向税局缴纳3.4亿港元税款，而龚如心遗产争夺案旷日持久且花费高昂的法律诉讼战也给他造成沉重负担。

陈振聪今年改信基督教，受浸成基督徒，并由Tony改名做Peter。

周四的裁决宣布后，证人席上的陈振聪满脸通红，并低下了头，但没有表现出任何外露的情感。

他在早些时候接受《南华早报》采访时表示：“没有这场官司，我不会去教堂，也不会感受到主。我不后悔。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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