香港11月提交破产呈请宗数按年增16%

美国加息对中国影响效应在递减 人民币国际化会继续--人行副行长
路透北京3月5日 - 中国央行副行长潘功胜周日表示，美国加息对中国的影响效应在递减；人民币国际化还会继续推进，这是既定改革。
路透香港12月21日 - 香港破产管理署周五公布数据,今年11月份提交破产呈请书的数目为828宗,按月增加9.1%,按年则升16%.
根据该署刊载于网页(www.oro.gov.hk)的有关数据,11月份发出接管/破产令的数目为696宗,按月增加1.6%,按年升0.85%.
今年1-11月,提交破产呈请书的数目累计为7,553宗,比对去年同期增加2.7%.
香港今年9-11月的失业率持平于8-10月的3.4%,因临近年底前劳工需求增加,暂时稳定失业情况.而政府对2012年香港的本地生产总值(GDP)预测增幅修订为1-2%.(完)
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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