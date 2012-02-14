香港仍为全球写字楼租金最贵市场--DTZ

路透香港2月14日电---UGLUGL.AX旗下物业顾问--DTZ戴德梁行周二发表的报告称,香港去年继续成为全球写字楼租务开支最昂贵的市场,而北京和上海(静安区)的租务开支亦高踞亚太区十大之内.该行预料,未来数年亚太区商业区的租务开支增长将高於通胀.

该行球写字楼租务开支报告预期,直至2016年环球商业区的租务开支增长平均为2.3%,亚太区的升幅将会高於其他地区,平均达3.3%.此一升幅将高於未来数年亚太区通胀的平均升幅2.4%,显示实质的租务开支将有所增加.

不过,倘欧元区分裂的最坏情况发生,今年亚太区的租务开支将受到影响而出现短暂急降,但其後将会回升.

报告指出,去年亚太区各市场每个工作间以美元计的年度租务开支,平均较2010年增长3.4%,而全球的平均升幅仅为0.3%.虽然如此,亚太区最新的按年租务开支升幅仍低於2010年的升幅,亦低於去年全球平均通胀升幅.

去年香港写字楼每个工作间的年度租务开支为25,160美元,其次为英国伦敦(西区)及瑞士日内瓦.

在亚太区方面,香港、东京、悉尼、柏斯及新加坡依次为亚太区租务开支最高的首五个商业区,其次为布里斯班、德里、孟买,第九及第十位分别是北京及上海(静安区).墨尔本及台北今年则跌出亚太区十大.

报告预期,虽然预料香港今年的写字楼租务开支会下降,但至2016年香港仍然会是全球租务开支最高的市场,但与东京之间的开支差距将会收窄.

至于北京将成为未来五年内租务开支升幅最高的商业区,预料该市将跳升13位,在2016年成为全球25个最昂贵商业区之一.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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