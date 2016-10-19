中资机构主导香港写字楼租赁需求 占中区租用楼面七成--仲量联行

路透香港10月19日 - 国际物业顾问--仲量联行周三发表报告称，9月中环录得的写字楼租赁成交，按出租楼面计算，达七成由中资金融企业承租；虽然银行业裁员令需求减弱，但大部分写字楼楼面被内地机构吸纳，因此中环区甲级写字楼的空置率仍维持低企。

该行发布的《香港物业市场综述》指出，受中档写字楼的租金带动，中环甲级写字楼租金于9月按月上升1%至平均每平方尺109.8港元。

＂市场对质素最佳的甲级写字楼有强劲的需求，主要来自内地的金融机构。银行业为中环写字楼市场的传统租户，现因裁员而需求疲弱，但尚未在空置率上反映，其中一个原因是大部分楼面已被内地机构吸纳，否则将难免腾空。＂仲量联行香港商业部鲍雅历(Alex Barnes)表示。

随着沪港通、中港基金互认等的相继启动，加上快将开通的深港通，近年中资企业在香港写字楼租务市场渐成重要力量。仲量联行指，上月渤海银行于中环国际金融中心（IFC）二期现址扩张；浦发银行(600000.SS)于金钟太古广场一期承租11,200平方尺(净出租面积)的写字楼，为其新成立的投资银行部办公室。

仲量联行研究部主管马安平称，尽管空置率低企，业主也无力大幅调高写字楼租金，这反映香港写字楼租赁市场持续疲弱。此外，当内地企业租赁需求增加成为市场的正面因素时，也同时反映在整体写字楼上的需求正远远落后。加上新供应将相继落成，该行维持写字楼租赁市场已接近拐点的看法。

据该行数据，9月底香港整体甲级写字楼空置率为4.2%，按月升0.1个百分点；其中中环空置率持平于1.5%，湾仔/铜锣湾区按月升0.3个百分点至2.7%，港岛东更升0.7个百分点至2.7%。九龙区方面，尖沙咀及九龙东的空置率分别为2.6%和7.2%，按月分别升0.3个百分点及下跌0.1个百分点。（完）