香港官员称粤港澳大湾区经济重要性日益增强 可设专属融资平台

路透香港4月24日 - 香港财经事务及库务局长陈家强称，粤港澳大湾区经济的重要性日益增强，香港可设专属上市以至上市前融资平台，协助创新及科技企业发展。

陈家强周日在网志撰文指出，过去创新企业于整体经济而言的经济规模较小，来自天使投资者与创投基金的资金已可以满足他们的需要，但时至今日，创新企业对于中国特别是大湾区经济的重要性日益增强，势必成为将来经济的主要增长动力，亦为金融机构包括交易所等带来挑战及机遇。因此，香港的金融业界包括上市平台都必须与时并进，发展新的经营模式及制度来配合新经济的发展。

他称，以协助创新及科技企业融资为例，香港可以为他们设立专属的上市以至上市前融资的平台。

“大湾区的规划及发展，正正提供了一个机会吸引相关的资金及投资者，让我们发展一个名符其实的科技融资平台。”他说，“以往有意见认为香港非创新及科技企业上市选址的首选，原因包括估值以及投资者欠缺相关知识及兴趣等。诚然估值反映了投资者对相关投资的信心，而信心正正是建基于对相关产业知识的掌握。”

文章指出，香港与深圳只是一河之隔，由市区到深圳只需不到一小时车程，恰巧与由三藩市到矽谷的车程相同。随着明年港珠澳大桥及广深港高铁相继通车，香港与整个大湾区距离都只是两三小时以内的车程。正所谓近水楼台，香港的金融业以及投资者可亲身到不同地方了解这些新兴企业的经营情况，而香港资金与资讯自由流通，是国内与国际创新投资者理想的基地。

“因此，香港已具备所有条件成为大湾区新经济的金融中心。”陈家强说。

中国国务院总理李克强3月在政府工作报告中提出，要推动内地与港澳深化合作，研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划。

香港特首梁振英上周率领政府主要官员到大湾区考察时提及，香港、澳门和广东正在与国家发改委紧密联系，积极推展大湾区的规划工作，争取在今年内完成，提交国务院审批。

粤港澳大湾区由广州、佛山、肇庆、江门、中山、珠海、深圳、东莞、惠州以及香港和澳门两个特别行政区组成，是21世纪海上丝绸之路的重要节点，区内11个城市总人口超过6,600万，经济规模超过1.3万亿美元，极有潜力成为像东京湾区和三藩市湾区般的世界级城市群。（完）

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