中国国务院任命萧伟强为香港劳工及福利局局长 马绍祥为发展局局长

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透香港2月13日 - 新华社周一报导，依照香港特别行政区基本法的有关规定，及行政长官梁振英的提名，中国国务院今天决定，任命萧伟强为香港特区劳工及福利局局长，马绍祥为发展局局长。
国务院上月16日批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务，两职位分别由原劳工及福利局局长张建宗及原发展局局长陈茂波接任，而两人的职务分别由萧伟强及马绍祥署任。
梁振英此前宣布因家庭原因，决定不寻求连任下届特首。随后两名原司长林郑月娥及曾俊华辞职，宣布参选3月26日举行的下届特首选举。而特首提名期将自明天（14日）展开，3月1日结束。候选人须取得最少150名选举委员签署提名方可＂入闸＂竞选。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)