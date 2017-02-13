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时事要闻 | 2017年 2月 13日 星期一 14:49 BJT

中国国务院任命萧伟强为香港劳工及福利局局长 马绍祥为发展局局长

路透香港2月13日 - 新华社周一报导，依照香港特别行政区基本法的有关规定，及行政长官梁振英的提名，中国国务院今天决定，任命萧伟强为香港特区劳工及福利局局长，马绍祥为发展局局长。

国务院上月16日批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务，两职位分别由原劳工及福利局局长张建宗及原发展局局长陈茂波接任，而两人的职务分别由萧伟强及马绍祥署任。

梁振英此前宣布因家庭原因，决定不寻求连任下届特首。随后两名原司长林郑月娥及曾俊华辞职，宣布参选3月26日举行的下届特首选举。而特首提名期将自明天（14日）展开，3月1日结束。候选人须取得最少150名选举委员签署提名方可＂入闸＂竞选。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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