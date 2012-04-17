《信报》：美菲军演进逼 加强制衡中国

（4月17日社评）

在美国高调重返亚洲、中菲于黄岩岛对峙事件仍未落幕之际,美国与菲律宾昨天在南海举行”肩并肩”联合军演.即使两国表示,军演与中菲就南海主权争端的海上对峙事件无关,但解决南海争端背後所隐藏的美国介入因素,当前不断显现与深化,令南海争端更形复杂,若中国不及早妥善处理问题,只会陷入更被动和不利局面.越南与菲律宾近年就南海领土问题,与中国”对抗”的态度日趋强硬,并通过宣示主权与军事演习,来强化占领岛屿的合法性.今次美菲“肩并肩”军演,选在靠近南海的巴拉望省进行.美菲今次军演,传达了一个清楚信息──菲律宾力图扩大军力,美国则摆明支持菲律宾,成为遏阻中国在区内扩张的力量.

菲律宾争夺南海领土,目的是夺取丰富的石油和渔业资源,利益攸关,如今不惜倒入美国怀抱,借外力与中国周旋;美国则乘机藉南海声索国对中国的不满,作为重整东亚区“主导权”的力量基础.2010年发生中日在钓鱼台”撞船事件”後,中国在主权争端上的“高调强硬”,造成强烈“睦邻”反效果.美菲今次军演,更首次邀请日本、越南等东盟国家参加模拟演习,既有隐含应对南海争端的意味,但更深层的政治含意是,通过联合军演,来摇动和抵制中国在东南亚不断扩张的投射影响力量.然而,这种战略意图也可能迫使中国加快与加强解决南海争端的政策力量,使亚太地区国家在偏向中美两强之间的选择,出现两极分化的巨大风险,最终影响到地区的安全结构和稳定.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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