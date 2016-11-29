香港财政司长拜会中国央行官员 讨论人民币贬值对营商环境影响

路透香港11月29日 - 香港财政司司长曾俊华周二称，今早拜会中国央行官员，并讨论人民币贬值对香港营商环境影响。

身在北京的曾俊华向记者表示，今早与中国央行副行长易纲见面，并详细讨论关于人民币贬值对香港营商环境的影响，这亦是双方的关注点。

他并引述易纲指出，“人民币的所谓贬值只是对美元，对一篮子其他货币例如欧元或日圆其实没有贬值，有些货币甚至升值，所以看起来是平稳的。”

央行网站周日刊登易纲答记者问称，从数据看，人民币在全球货币体系中仍表现出稳定强势货币特征，未来人民币汇率完全有条件继续保持在合理均衡水平上基本稳定。

今天为曾俊华访京之行第二日，下午他将拜会刚上任的中国财政部部长肖捷，明天早上到访中国证监会和商务部后返港。而昨天，他分别拜会国家发改委西部开发司巡视员欧晓理、国务院港澳事务办公室主任王光亚和中国保监会主席项俊波。

曾俊华重申，此行是恒常的年度访问，主要与各部委回顾过去一年工作进展及展望下一年工作重点，并就各重要议题进行交流。

被多次问及会否参与香港特首选举以及此行是否为争取中央支持其参选，曾俊华均没有作出回应。至于与王光亚会面内容，他说，“王主任很认同我们在金融、财政方面的成绩，并予以肯定，成绩好令到香港金融、财政状况稳定。”（完）