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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 19日 星期一 13:46 BJT

曾俊华称香港联汇制度是经济“定海神针”

同属细小而开放经济体的瑞士取消汇率上限所引发大波动，香港财政司司长曾俊华对此表示，香港维持港元兑换美元汇率稳定，乃是经济的“定海神针”，政府亦无意作出改变。他称，在过去三十年，在多次金融风暴中，尽管金融市场波涛汹涌，联系汇率制度一直为港元兑美元提供了稳定的汇率，取得了国际投资者的信心，算是香港经济的“定海神针”。路透
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