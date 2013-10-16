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中国财经 | 2013年 10月 16日 星期三 17:55 BJT

联汇制度是对香港经济最合适及有效的机制--金管局总裁

路透上海10月16日 - 香港金融管理局(HKMA)总裁陈德霖周三在上海表示，联系汇率制度是对香港经济最合适及有效的机制。

他在出席一活动时并重申，只有在人民币自由兑换后，才会考虑将港元与人民币挂钩。

陈德霖在周一发表的一篇文章中亦重申，香港无需亦无意改变联系汇率制度。（完）

(发稿 林琦； 撰写 边竞：审校)

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