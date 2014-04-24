菲律宾向香港人质事件受害者及家属道歉

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Grace Li

路透香港4月23日 - 菲律宾政府就四年前的马尼拉人质事件正式致歉并向受害者及其家属提供更多的赔偿，香港特区政府随后在周三宣布撤销对菲律宾的旅游制裁。

香港特区行政长官梁振英对记者称，香港与菲律宾政府就马尼拉人质事件达成共识。梁振英此前与现任马尼拉市长、菲律宾前总统埃斯特拉达及菲律宾总统阿基诺三世的特使进行了会谈。

马尼拉事件受害者的家属称，他们对菲律宾政府的道歉、提供的赔偿、惩处有关官员以及改善旅游安全的承诺感到满意。

“菲律宾政府向受害者及家属致以最悲痛的歉意和至诚的慰问，并对他们蒙受的痛苦表达最诚挚的哀悼，”香港特区政府及菲律宾政府在联合公告中称。

公告没有披露赔偿金额。据媒体报导称，赔偿金额约为2,000万港元。

2010年8月23日，一辆载有20多名香港游客的大巴在菲律宾首都马尼拉市中心遭劫持。在菲警方当晚实施的突击解救行动中，有8名香港游客死亡。（完）