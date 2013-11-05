香港警告可能就人质遇难事件制裁菲律宾

路透香港11月5日 -香港特区行政长官梁振英周二称，若菲律宾政府对三年前马尼拉人质事件进行道歉和赔偿一事在一个月内没有实质性进展，特区政府会考虑对菲律宾进行经济制裁。

2010年8月23日，22名香港游客在菲律宾马尼拉遭一名被解职的警员持枪劫持，事件中有八名香港游客遇难。菲律宾总统阿基诺迄今仍拒绝就事件道歉，称错误是枪手个人的。

梁振英表示，特区政府促请菲律宾政府尽快提出解决马尼拉事件的具体方案，回应人质事件死者及伤者家属的要求，否则将继续影响双方及两地人民关系。

梁振英未具体谈到可能采取哪些制裁措施。香港方面要求菲律宾就人质事件道歉并赔偿。

菲律宾外交部发言人Raul Hernandez称，菲律宾希望围绕人质事件的争议不要与菲律宾人赴港免签挂钩。

另一个可能的制裁措施可能是冻结菲佣申请。今年早些时候，因菲律宾海岸警卫队枪杀一名台湾渔民，台湾决定冻结菲律宾劳工申请，而在马尼拉方面正式道歉后，台湾方面才取消了此项制裁。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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