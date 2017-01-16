中国国务院免去林郑月娥香港政务司司长以及曾俊华财政司司长职务--新华

路透香港1月16日 - 据新华社周一称，中国国务院决定免去林郑月娥的政务司司长以及曾俊华的财政司司长职务，并分别由张建宗及陈茂波接任。

国务院同时还决定免去张建宗的劳工及福利局局长及陈茂波的发展局局长职务。

林郑月娥与曾俊华均被视为3月香港特别行政区行政长官（特首）选举的热门参选人，此次免职可让二人正式“去马”。

此前退休法官胡国兴以及新民党主席叶刘淑仪已先后公布有意参加特首选举，连同林郑月娥以及曾俊华，目前预期将有四人出战。（完）

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