中国国务院免去林郑月娥香港政务司司长以及曾俊华财政司司长职务--新华

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透香港1月16日 - 据新华社周一称，中国国务院决定免去林郑月娥的政务司司长以及曾俊华的财政司司长职务，并分别由张建宗及陈茂波接任。
国务院同时还决定免去张建宗的劳工及福利局局长及陈茂波的发展局局长职务。
林郑月娥与曾俊华均被视为3月香港特别行政区行政长官（特首）选举的热门参选人，此次免职可让二人正式“去马”。
此前退休法官胡国兴以及新民党主席叶刘淑仪已先后公布有意参加特首选举，连同林郑月娥以及曾俊华，目前预期将有四人出战。（完）
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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。