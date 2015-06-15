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时事要闻 | 2015年 6月 15日 星期一 17:40 BJT

（更正）香港警方逮捕九名涉嫌制造爆炸物的嫌犯

（因英文原文错误，更正最后一句话中“数人”而非“7人”是一激进团体成员）

路透香港6月15日 - 香港政府周一称，香港警方在突袭中逮捕了9人，并缴获了疑似爆炸物。香港将于数天后举行有关2017年行政长官普选的政改表决。

上述9人因涉嫌密谋制造爆炸物被捕。香港警方称，其中数人是一个激进团体的成员。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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