（更正）香港警方逮捕九名涉嫌制造爆炸物的嫌犯

（因英文原文错误，更正最后一句话中“数人”而非“7人”是一激进团体成员）

路透香港6月15日 - 香港政府周一称，香港警方在突袭中逮捕了9人，并缴获了疑似爆炸物。香港将于数天后举行有关2017年行政长官普选的政改表决。