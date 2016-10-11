香港四成受访市民如有机会冀移民 因对政治、居住环境等不满--调查

路透香港10月11日 - 香港中文大学香港亚太研究所周二发表的最新调查发现，约四成受访香港市民表示如有机会，将打算移民或移居外地，惟近期有为移民做准备者，仅占表示有意移民受访者的一成左右；移民主要推动因素包括对本地政治环境不满、对本地居住和生活环境不满和对本地经济前景不乐观等。

前三位最多受访市民提及的移民目的地依次为台湾（占16.3%）、澳洲（15.2%）与加拿大（13.8%）。

该项电话调查是次调查成功访问了710名18岁或以上市民。38.9%的受访市民表示，如有机会会打算移民或移居外地。有移民或移居打算的市民中，仅有约一成人近期有为移民做过准备（按整体受访者计占4.2%）。

调查并发现，年纪较轻及教育程度较高的市民的移民意欲较高。例如表示如有机会会打算移民或移居外地的30岁或以下人士占57.0%，而51岁或以上的只有26.0%。至于教育程度方面，具大学或以上学历的市民移民的意愿最高，为53.8%。两者与移民意愿之间都呈统计上的相关性。

撇除约两成人没有决定或不知道要去的地方，前三位最多受访市民提及的移民目的地为台湾、澳洲与加拿大。当问及香港有什么因素令到这些市民有移民打算时，前四位的主要回答有：＂不满特区政府，政府施政差或者不满特首或高官＂（11.0%），＂香港居住环境挤迫＂（10.5%），＂香港太多政治争拗／社会撕裂严重＂（10.3%），以及＂香港经济情况欠佳或者经济没有前途＂（10.3%）。

明确表示有移民目的地的市民中，当地的主要吸引力来自＂居住环境较宽敞＂、＂较民主或自由＂、＂已有家人、亲戚朋友在当地居住或者因为家人的喜好＂，以及＂生活较悠闲＂。

调查指出，市民对香港的归属感可能是影响移民的其中一些深层次原因。在受访市民中，虽然有超过四成人认为自己对香港的归属感大或者非常大，但同时亦有四成人认为其归属感只是＂普通＂而已。这次调查亦访问市民对香港社会各方面的满意程度。按满意者占总访问人数比例从低到高排列依次是：政治环境，教育制度，居住环境、经济前景和社会福利。数据表明，最多人不满香港的政治环境。

是次调查在9月23日至27日晚间进行，成功回应率为38.5%。以710个成功样本推算，百分比变项的抽样误差约在正或负3.68个百分点以内（可信度设于95%）。（完）