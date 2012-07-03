香港新特首须肩负净化空气重任

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透香港6月29日电（记者 Sisi Tang）---尽管香港急於加固其作为金融中心的地位，也想成为中国财富的主要离岸市场，但经常笼罩这个城市上空的灰霾，却让其支持商业发展的可信度和竞争力付出沉重代价。
商界及绿色组织称，已卸任的香港特首曾荫权没能解决这一问题，眼下香港是亚洲空气质量最糟的城市之一。据健康专家称，空气污染每年带来的损失达60亿美元。
整天在上环繁忙街区一个巴士站卖报的74岁老人Chung Tang，对空气究竟有多糟体会最深。紧邻上环的是中环商业中心，这里有穿行在轿车和巴士之间的无污染电车，100多年来仍一如既往地沿着铁轨运行。
“他们总说停车後要熄火。但都只是宣传而已，他们执行过吗？他们实施过惩罚吗？根本就没有，”他在一辆喷出灰色尾气的巴士经过时说。
他指得是香港禁止汽车引擎空转的措施，特别是在上环等人口密集的地区。
民众对空气质量的担心，早在曾荫权2005年就任香港特首前就已出现。五年前，香港立法会议员和环保人士曾表示，担心香港迪斯尼乐园夜间的烟火表演会令这一问题加剧。
“拥有清新空气的迷人香港”
周日，在香港庆祝回归祖国15周年时，曾荫权也宣布卸任。2006年，他曾誓言以“拥有清新空气的迷人香港”为目标，要让蓝天在香港重现。
香港思汇政策研究所（Civic Exchange）的环保专家Mike Kilburn称：“在曾荫权任期期间，这样目标一直都很无力并被搁置，几乎无助於推动变革。”
接受美国商会调查的近四分之一企业表示，去年他们在招聘专业人员时，曾因环境担忧遇到过困难。
香港瑞士商会副会长Kristian Odebjer称：“香港想要成为一个世界级城市，就不能只满足于与中国的城市比肩，还要向伦敦和纽约看齐。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。