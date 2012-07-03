香港新特首须肩负净化空气重任

路透香港6月29日电（记者 Sisi Tang）---尽管香港急於加固其作为金融中心的地位，也想成为中国财富的主要离岸市场，但经常笼罩这个城市上空的灰霾，却让其支持商业发展的可信度和竞争力付出沉重代价。

商界及绿色组织称，已卸任的香港特首曾荫权没能解决这一问题，眼下香港是亚洲空气质量最糟的城市之一。据健康专家称，空气污染每年带来的损失达60亿美元。

整天在上环繁忙街区一个巴士站卖报的74岁老人Chung Tang，对空气究竟有多糟体会最深。紧邻上环的是中环商业中心，这里有穿行在轿车和巴士之间的无污染电车，100多年来仍一如既往地沿着铁轨运行。

“他们总说停车後要熄火。但都只是宣传而已，他们执行过吗？他们实施过惩罚吗？根本就没有，”他在一辆喷出灰色尾气的巴士经过时说。

他指得是香港禁止汽车引擎空转的措施，特别是在上环等人口密集的地区。

民众对空气质量的担心，早在曾荫权2005年就任香港特首前就已出现。五年前，香港立法会议员和环保人士曾表示，担心香港迪斯尼乐园夜间的烟火表演会令这一问题加剧。

“拥有清新空气的迷人香港”

周日，在香港庆祝回归祖国15周年时，曾荫权也宣布卸任。2006年，他曾誓言以“拥有清新空气的迷人香港”为目标，要让蓝天在香港重现。

香港思汇政策研究所（Civic Exchange）的环保专家Mike Kilburn称：“在曾荫权任期期间，这样目标一直都很无力并被搁置，几乎无助於推动变革。”

接受美国商会调查的近四分之一企业表示，去年他们在招聘专业人员时，曾因环境担忧遇到过困难。

香港瑞士商会副会长Kristian Odebjer称：“香港想要成为一个世界级城市，就不能只满足于与中国的城市比肩，还要向伦敦和纽约看齐。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。