宝胜国际CFO因涉及虚假收入入账遭解雇 CEO同时辞任

路透香港1月9日 - 在中国从事运动服饰产品零售商及代理商的台资企业--宝胜国际（控股）有限公司(3813.HK)表示，已在上周五（6日）解雇公司首席财务官陈国龙，因发现其曾授权及批准将若干并无发生的销售交易认列为营业收入；而公司首席执行官及执行董事关赫德在获悉事件后，向董事会提交辞任函并获接纳，同样在上周五起生效。

该公司的声明称，有关的不正确销售记录涉及的营业收入，与公司的整体营业收入水相比，金额并不重大，并对此前已刊发的任何财务资料不会有重大影响。但董事会认为该事件显示公司财务监控中的弱点，并已立即委聘德勤• 关黄陈方会计师行全面查核公司的会计记录，倘发现任何进一步问题，将再作公告。

宝胜国际表示，该事件、陈国龙和关赫德的离任，对公司日常业务营运或财务状况并无产生任何重大不利影响，也不会对公司2016年度全年业绩的刊发产生任何显著影响。

宝胜国际母公司为台资运动用品生产商裕元集团(0551.HK)，后者持股62.41%。

宝胜国际上周五股价收报2.07港元，过去一个月下跌近14%。（完）

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