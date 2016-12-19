《经济日报》：不惧特朗普胡言 只怕错估形势

（12月19日社评）

社交网与现代人密不可分，美国候任总统特朗普亦热爱于这个平台发表个人意见，当中不少更极具争议。惟他将成一国领袖，一言一行也代表国家，是时候谨言慎行。

美国国防部一个海洋探测器周四在南海国际水域被中国海军舰艇取走，美方提出抗议及要求归还。中国国防部周五承认在南海对一个不明装置进行识别查证，确保航行安全；经检查后，确认为美国的海洋探测器，中方决定通过适当方式向美方移交探测器。

纵有评论认为，中方藉此向特朗普政府发出明确讯号，一中政策的底线不容挑战。亦有估计事发地点敏感，中方藉此宣示南海主权，反击国际仲裁庭的「九段线违法」裁决，甚至忧虑是中美于南海新一轮军事角力的开端。惟事实是中美政府已有共识，以军事渠道低调地解决问题。

怎料特朗普美国时间周六上午于Twitter发文，形容中方在国际水域偷走海洋探测器，并带返中国，是史无前例。11个小时后，他再次发文指，不欲取回被偷走的海洋探测器，就让中国继续保留吧！

特朗普不时于社交网大放厥词，批评政敌或与自己有过节的人，未当选前或问题不大，可能只是大家茶余饭后的话题；但他的身份已变，下月入主白宫后，相同言论却可能掀起管治问题，以至外交风波。

站在美国公仆的角度，总统于社交网的言论，应否视作他的命令？下属若不依令执行，会否反被他秋后算帐？以今次探测器为例，若发生于特朗普正式就任后，美国海军看了他于Twitter的言论，是否应该不与中方商讨取回探测器？

更令人担心的，特朗普日后将有更多机会于社交网谈论国家大事。以他公私不分的个性，若不知收敛，届时会否出现一些他对其他国家及领袖的个人观感，甚至是一些不能宣之于口的他国机密，制造不必要的外交风波。

记得美国大选前数天，竞选团队几经辛苦才成功游说特朗普暂停使用Twitter，以免失言令选票流失。然而，总统任期长达4年，新政府团队相信难以再用相同方式限制特朗普的言论自由，亦看不出他乐于像奥巴马一样，只用Twitter来发表符合国情的普世价值，以及呼吁国民共同应对国家问题等。

特朗普今次小事化大，除了赢得一众反华支持者的欢呼外，却无助解决问题，甚至徒添折腾。在外交关系上，一国领袖用上盗窃一词指摘他国，当中挑衅性可想而知，犹如为本已绷紧的美中关系火上加油，亦令人进一步相信他上台后，美中短期恐有激烈碰撞。

各界一直忧虑特朗普政府缺乏外交经验及相关人才，加上他两周前曾称，自己够醒目，不用效法历任总统每天聆听情报机关滙报最新信息。若他继续刚愎自用，于社交网如常口不择言，恐怕言多必失，最恶劣情况是错估形势，为美国以至全球招来大祸。