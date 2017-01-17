香港《经济日报》：特朗普挑拨欧盟 世界秩序乱了？

（1月17日社评）

中美贸易战密云未雨之际，美国候任总统特朗普再辟新战线，力撑英国硬脱欧且狠批德国，抨击北约过时，锐意走保护主义路线，冲击二战后世界秩序。

特朗普开腔力撑英国脱欧是明智而很棒的决定，并将问题归咎于德国主宰欧盟及其难民政策，更预言将有更多成员国脱欧。他不惜得罪德国此欧盟中最重要盟友，并说只要英国脱欧，会加快美英缔结双边贸易协定，显然是借英脱欧来为自己即将实施的美国优先及保护主义撑场；还乐见欧盟解体，因欧盟成立原意在抗衡美国，一旦欧盟分裂，重回各自为政局面，更符美国利益。

英国走上脱欧之路，如何在失去欧洲单一市场之时，力增其出口动力，则是英国首相文翠珊的头痛任务，美国市场正是适时水泡，反移民、保护饭碗、国家利益优先，遂成为她跟特朗普缔造美英新特殊关系的纽带。

面对多国保护主义抬头，全球一体化岌岌可危，国家主席习近平这次高姿态出席世界经济论坛，正是契机，以保护主义最大受害人身份担起捍卫全球化使命，趁机阐述建构世界新秩序。

美英出现要扫走难民、单边的保护主义声音，相信跟全球化步伐过快有关。企业为降生产成本，将工序移到发展中国家，企业利润故因成本下降而大增，消费者能以较便宜价钱购物，但大量工序外移造成中产职位流失，收入停滞以至大跌，贫富悬殊日趋严重，遂出现反移民和反全球化的思潮，特朗普正利用这股思潮成功鼓动选民赢得大选。

习近平近年在国内鼓吹包容性增长，令更多人分享经济成果，他今天在达沃斯世界经济论坛发言的一个亮点，就是会否力倡以包容性来推动全球化，如以亚投行作为世银以外的融资新平台等，为一带一路沿线的发展中国家以至丝路终点欧洲提供资金，从而建构一个包容、均衡、共荣的区域经济架构，弥补全球化的分配缺失，以在特朗普大张保护主义之时，趁机争取经贸合作的国际话语权，来提升中国的国际地位。

特朗普的外交经贸政策快见真章，不论是否如其现时「狂言」般颠覆还是会略有收敛，对全球秩序与游戏规则的冲击不容小觑。此对北京来说有危也有机，如何避免成为特朗普的主要祭旗对象，又藉机增加中国的话语权与影响力，是中国领导人的严峻考验。