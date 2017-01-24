《信报》：核武不容丝毫差错 英国不该隐瞒误射

（1月24日社评）

一个政府的最高决策者如果在处理「厕所无厕纸」的个人卫生「危机」时有点笨拙，虽说十分可笑，甚至让人嘲讽其管治能力究竟是否名副其实「好打得」，但问题总算不大，不会影响到小市民的性命安危。假如一个政府的最高决策者居然不懂得怎样处理「核弹射歪了」的国际军事危机，后果则是严重千百万倍，绝对不能视作等闲。

英国首相文翠珊近日遭质疑，隐瞒一宗军事上的重大纰漏。《星期日泰晤士报》揭发，英国皇家海军核潜艇「复仇号」去年六月试射导弹，位置在美国佛罗里达州外海，试射的是三叉戟二型D5，这种导弹一经装上核弹头，可以造成数以百万计的人命损失。试射之时虽然没有装上核弹头，但过程之中发生了极度骇人听闻的失误，导弹不是朝着原定的轨迹往非洲的方向飞去，而是射向美国本土，即是跟英国拥有最特殊盟友关系的超级大国。

去年六月，文翠珊名义上仍然未成为首相，当时的保守党经过脱欧公投阵脚大乱，尚在处理党魁之争，但她在七月以首相身份对国会发表就任后第一次重要演说，说服国会通过斥资四百亿英镑（约三千八百四十亿港元）建造新的三叉戟潜艇之时，是否已经知道上述试射失误？若然知道，为什么事发至今只字不提？此乃英国传媒目前穷追猛打的诘问。

正如工党党魁郝尔彬（Jeremy Corbyn）所言，导弹朝不正确的方向飞行是「非常灾难性的错误」。尤其灾难性的是，导弹的飞行方向是美国，而现在的美国总统是有狂人之称的特朗普，他在一月二十日宣誓就职之后，获授予一个绰号「足球」（football）的手提箱，里面是一个绰号「饼干」（biscuit）的硬盘，储存着启动核战的密码。

理论上而言，已经入主白宫的特朗普是美国唯一有权下令发动核战的人，假如有核弹朝着美国飞过去，他决定还击的话，六十分钟之内就能够让对方生灵涂炭。国防部长如果怀疑总统精神失常，可以拒绝执行命令，但这等于兵变，作为三军司令的总统有权将之撤职，改由副国防部长执行命令。副总统也可以宣布总统的精神状态无法作出正确决定，不过必须得到政府内阁多数的支持。总而言之，一旦有核弹锁定目标射向美国，是否按键以牙还牙系于特朗普一念之间。

去年英国海军往美国本土方向射出能够装上核弹头的三叉戟导弹，当中到底发生了怎样的失误，肇因为何，文翠珊有必要说明清楚，既向英国国民以及盟友美国交代，也向国际社会释疑。须知道，如果不幸地由于误射而产生误会，足以毁灭地球的核弹飞来飞去的话，受波及的不止两个国家，随时演变成一发不可收拾的第三次世界大战。

特朗普当选美国总统后，一直对华态度强硬，甚至扬言未必恪守「一个中国」原则，内地官媒声称，中国必须加强战略核武威慑力。《环球时报》上月十四日发表社评〈中国的军费和战略核力量都还不够〉，指出中国不想当世界霸主，不会去另一个半球与美国较量，因此海空军规模没必要「与美国比」，但是在核力量上，中国必须「同美国比」。假如中国核弹头数量是上千级别的，特朗普决不会把美国有何必要被「一个中国」政策束缚这样的奇怪念头随便抛向世界舆论。

特朗普上台固然令中美关系和国际博弈带来不确定因素，同时反映核武容不下一丝一毫的差错，要是英国下次试射居然「误射中国」或「误射俄罗斯」，恐怕灾难性有过之而无不及。文翠珊不但不该隐瞒试射的重大错失，还要详加解释来龙去脉，并且提供预防措施，以免弥天横祸陡生。