《信报》：特朗普到处树敌 中国可乘虚而入

（2月3日社评）

澳洲是美国的盟友，特朗普竟然挂断该国总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）的电话，极不礼貌的行为反映狂人总统不但嚣张跋扈，说不定真的患有心理学家所说的「恶性自恋人格障碍症」（Malignant Narcissism），而且视传统盟友为无物。要是这样的白宫主人继续到处树敌，美国以至整个地球皆没有好日子过。

根据《华盛顿邮报》报导，特朗普上周六与特恩布尔通电话，谈话过程非常不愉快，原定一小时的通话仅用了二十五分钟。两人讨论奥巴马执政时期两国达成的难民协议，美国同意重新安置被关押在澳洲两个离岸临时拘留中心的难民。特朗普政府后来承诺，将从澳洲接收一千二百五十名难民，但须采取「极端严格」的审查。特恩布尔尝试令美国确认遵守承诺，特朗普回答称，这份难民安置协议是「有史以来最糟糕的交易」，对话以糟糕透顶的挂线告终。

特朗普上任短短半个月，似乎不介意得罪全人类，而外界亦不留情地对他提出非议。先看看其民望，一月二十日宣誓就职以前，特朗普已是美国四十年来候任总统民望最低的一位，及至宣誓就职仅仅八日之后，盖洛普民意调查显示，他的反对率飙升至百分之五十一。反对率过半的惊人速度打破所有纪录，克林顿是上任五百七十三日反对率才过半，奥巴马是九百三十六日，老布殊是一千三百三十六日。换言之，新官上任没有蜜月期，有的只是喝倒采。

得罪全人类的清单愈来愈长，墨西哥首当其冲，封关锁国的美版「万里长城」宣布开工，建造费由墨西哥支付，不肯就范则向该国商品征收百分之二十进口税。特朗普继而推出针对七个伊斯兰国家的入境禁令，得罪的是回教世界以及美国的自由主义者，包括前总统奥巴马，还有不惜公然抗命随即丢官的署理司法部长耶茨（Sally Yates）。除此之外，特朗普的矛头指向日本，不满该国跟中国一样操控汇率，白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）忙不迭帮腔，连带德国亦成为攻击目标，罪名是德国贸易顺差过大，反映欧罗汇价被严重低估云云。

接下来，自然人人担心特朗普会否磨刀霍霍向中国砍下来，征收百分之四十五进口关税之类的贸易战会否打得成。对于北京来说，贸易战可免则免，不过，狂人总统的处事作风也尽非坏事，因为美国优先的保护主义等于自我孤立，得罪盟友变相予以中国乘虚而入的良机。

就以特朗普签署行政命令退出《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）为例，这本来是用以围堵中国的策略之一，美国退出俨然替北京解围，甚至将全球化自由贸易的领导地位拱手相让，原本参与TPP的部分国家已酝酿投向中国怀抱。再看看墨西哥，该国本来是隔绝拉丁美洲反美势力的屏障，拥有十分重要的战略缓冲地位，可如今墨西哥因为筑墙问题跟华盛顿反目成仇，要是北京诱之以利，乘机打好中墨关系，或者索性寻求谅解让解放军战舰在墨西哥对出海面「自由航行」，岂不是能够在美国的后院冲破缺口，从而让山姆大叔如芒在背？美墨交恶等于腾出空间造就中墨交好，中南海说不定正在暗自窃笑。其中安徽一间汽车公司已闻风先动，将联同墨西哥的汽车生产商及分销商，向墨国中部一间车厂注资逾二亿美元，预料下半年便会投入生产，新车除供应墨西哥国内市场，亦准备分销至拉丁美洲，以有助减少对美国出口的依赖。类似的项目或许陆续有来。

敌人的敌人就是自己的朋友，美国每树一个敌人，中国皆可视之为交朋友的机会，即便是美国最忠实又最特殊的盟邦英国，亦可作如是观。虽然英国首相文翠珊访美之时与特朗普状甚亲昵手牵手，被问到两人作风存在巨大差异之时，她笑说「异性相吸」，但英国民间已产生不满特朗普的强烈情绪，一百八十万人联署要求取消这位狂人总统到访。假如美英关系破损，得益的是中国，须知道，英国是中国牵头成立亚投行的创始成员国，在此事之上完全不顾美国反对；若然特朗普连唐宁街也得罪了，英国进一步亲华实在顺理成章。