香港《经济日报》：中美战争可免 经贸冲突势爆

穆迪下调中国评级客观依据不足 中国总体负债水平不高--交行
路透北京5月24日 - 针对国际评级机构穆迪周三下调中国主权信用评级，中国交通银行金融研究中心发布报告称，下调评级客观依据不足，中国经济体总体负债水平不高。负债主要是内债，对外风险很低；各部门债务压力不大，负债水平大幅上升可能性较小。
（2月9日社评）
美国总统特朗普上台20天，不断签发行政命令兑现承诺，外界担心他迟早向中国开刀。有智库虽力撑他对华采强硬经济立场，但劝勿弃「一个中国」政策。特朗普会听得进多少？
美国智库亚洲协会撰写报告，指中国坚称拥有南海和东海主权，威胁美国及盟友利益，而中国保护主义政策对美商不公，要求特朗普采取强硬立场，但不赞成对华货品征收45%关税或采取军事手段，而是要中国遵守贸易规则开放市场，并遵守国际法让美军舰只和飞机通过有争议海域，确保航行自由权利。不过，报告也警告他单方面放弃一中政策是极危险做法。
特朗普迄今跟多国领袖通电话，却独欠中国国家主席习近平，而从他起用两位鹰派国师班农和纳瓦罗，凸显他对华不友善，因班农曾预言中美10年内在南海开战，纳瓦罗更建议不提一中。加上他摆出强人姿态，强人每每需要对手，而他主张跟宿敌俄罗斯改善关系，取而代之中国遂成为美最大对手，甚至敌人。
特朗普对两国师言听计从，但未必会跟中国开战，因美国经济仍陷低增长泥淖，当前首务是搞好经济，而非不顾一切与中国开战反损经济，惟纵容日本扩军以箝制中国等则不能低估。
他也明白到一中是美中关系底线，虽口头挑衅，但亦示好，如派女儿或特使修补关系，故纵使特朗普把弄一中这张牌，真正打出令中美反脸恶斗的风险应不大。
中美爆发军事冲突的风险不高，但短期而言，双方却很可能爆发贸易冲突，因为特朗普上台后不断签署行政命令，营造言出必行，不管边境围墙最终能否筑起，对回教徒的入境禁令能否落实，总之他已履行竞选承诺。
当日特朗普矢言当选后不惜跟中国打贸易战，迫使中国改变不公平贸易和货币政策，现在大家都着眼他何时出手，关键是贸易战规模有多大。规模太大，全面开打，中美两败俱重伤，故双方都打不起；规模太小，又没意思；相信他正在斟酌如何中间落墨，令到中方觉痛却未伤筋挫骨而终愿折衷的方案，如向一系列商品征收高额关税。
当然，中国也会作出相应报复，让美商受到打击，待双方经济受到一定损害后，基于维护国家利益而谈判。中美贸易冲突已在所难免，惟有寄望双方克制，避免冲突失控。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透北京5月24日 - 针对国际评级机构穆迪周三下调中国主权信用评级，中国交通银行金融研究中心发布报告称，下调评级客观依据不足，中国经济体总体负债水平不高。负债主要是内债，对外风险很低；各部门债务压力不大，负债水平大幅上升可能性较小。
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