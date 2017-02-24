《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险

（2月24日社评）

二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。

荷、法、德和可能提前于今年大选的意大利，俱为欧盟前身欧洲煤钢共同体创始成员，四国若都出现由反欧或疑欧势力执掌政权的局面，欧盟纵使不马上解体，走了六十年的欧洲一体化进程亦极可能到此为止。

近日公布的民调结果显示，由威尔德斯（Geert Wilders）领导的荷兰疑欧政党自由党支持度居首；更令人担心的是，法国极右国民阵线党魁马琳勒庞（Marine Le Pen）晋身五月七日总统选举次轮投票已无悬念，民调还显示她首轮得票率极可能领先，为高举排外旗帜的国民阵线打了一支强心针。

法国大选采用的两轮投票制度，本就为了阻止激进政党掌权而设，那意味马琳勒庞即使顺利杀入次轮对决，落败的可能性仍然很高。然而，特朗普在一片看淡声中当选美国总统，政论家及民调机构眼镜碎了一地，前车可监，谁亦不敢低估马琳勒庞入主爱丽舍宫的机会。

荷兰向来对贸易持高度开放态度，亦是欧盟中社会包容度最高的国家之一，法国则是德国以外欧盟另一条重大支柱。不论威尔德斯或马琳勒庞最终能否登上权力顶峰，单是民粹主义在荷兰抬头，以及极右势力于法国大选前先声夺人，已足以令建制精英和金融市场如坐针毡。

证诸欧洲国债市场，投资者的忧虑显而易见。连日来，法德两国的十年期债息差距不断扩大，本周且一度突破八十个基点，意味法国政府举债成本较德国高零点八厘以上，为二○一二年欧罗区深陷债务危机以来的最大息差。希腊新一轮救助谈判取得进展，市场紧张气氛虽稍见纾缓，但法德债息差距仍处于令人不安的水平。

值得注意的是，单论欧罗区近期的经济表现，数据显示情况朝着乐观方向发展。这非但体现于通胀有升温迹象，欧罗区二月份采购经理综合指数（制造业与服务业合计）初值更处于五十六水平，不仅高于五十荣枯分界线，且是接近六年来最强劲，反映区内整体经济活动明显有所改善。数据公布后，欧罗兑美元不升反跌，一度还失守一点○五，其后虽重上该水平，惟欧罗汇价对胜于预期的经济数据全无反应，资金反而大举涌向最安全的德国短债，带动该国两年期债息一度跌至负零点九二厘的历史低位，避险意识高涨。

马琳勒庞的父亲、前国民阵线党魁勒庞（Jean-Marie Le Pen）在二○○二年法国总统选举曾历史性晋身次轮投票，但在左中右团结一致、力阻极右势力执政下，其对手舒拉克（Jacques Chirac）终以逾八成得票率当选总统，勒庞输得很惨。这次大选充分说明，激进政党的领袖即使在首轮投票突围而出，终极对决仍难逃一败。基于法国选举制度对非主流政党不利，直至目前为止，政论家及民调依然显示中间派候选人马克龙（Emmanuel Macron）当选呼声最高，意味马琳勒庞将步乃父后尘，与总统宝座终究无缘。

二○○二年距今毕竟已十五年，世情民情不可同日而语。犹记得英国脱欧、特朗普胜选之前，认定冷门结果不可能出现的论者同样振振有词。不少人更认为，美国的选举人票制度足以确保民主党候选人希拉莉拿下多个关键州份，想输都难。实情却是，这些被视为民主党「票仓」的州份大都「移情」特朗普，就此把「狂人」送进白宫。

过去几年，投资者一再被选举民调「愚弄」，特朗普亲身示范了所谓制度优势并不足恃，民心一旦思变，任何意想不到的事情都可以发生。不怕一万只怕万一，资金近期加速流出法国债市，泊进德国静观其变，小心驶得万年船而已。（完）