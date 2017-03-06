香港《经济日报》：降增速促改革 风险外大于内

（3月6日社评）

内地政府工作报告将经济增长目标下调至6.5%左右，此是在就业目标有保障下，为改革与可持续发展腾空间所不得不为。续用老方法保经济下，内部风险仍可控，威胁来自国际。

中央将年度经济增长目标由去年的6.5%至7%之间，下调为6.5%左右，即较去年实质增长6.7%要低。中央可接受较低增长，主要是去年增长6.7%已创造逾1,300万个新增就业，远超1,000万目标；今年经济若有6.5%增长，应足达1,100万新增就业目标有余。

除有空间外，中央更有让经济减速的必要。中央厉行国家主席习近平决定的「三去一降一补」（去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板），部分确已达标，如去年钢铁与煤炭去产能都超标完成，惟按原有计划，即使年年达标，5年后亦只能去掉过剩产能的一半。更何况政策虽去杠杆，但杠杆率不但上升，升速更由2015年的9个百分点，增至去年的16个百分点，恶化更快。

此外，内地还面对严峻环境赤字，最明显是去年的严重雾霾，不计对邻邦影响，单是内地，据世衞去年9月报告，中国一年死于空气污染人数逾100万，是184国家之首。

情况若无改善，即使2020年经济上达到小康，但若以居民健康作代价，距真正小康社会实际仍远。故国家有需要降低经济增速，落实「三去」与推进环保。

当然，经济降速不等于「三去」与环保就能得到大幅改进，毕竟此与经济结构、权力结构、政策手段等有重大关系，比较可能的是，情况或得到纾缓，部分环节甚至有可观发展，但大体上仍是跌跌碰碰中走钢綫，尤其中央稳经济的手法仍脱不了靠杠杆谷投资的老方法，故经济增长L形筑底相信仍是漫长工程。

风险方面，正如国务院总理李克强昨天所言，经济运行存在不少突出矛盾和问题。例如需要控楼市泡沫但又不能让楼市失速，要靠杠杆稳增长但又要减企业债务，促进资本市场多层次发展但又要防泡沫，要对外开放资本市场但又要力遏走资等；惟总体而言，中央有足够能力控住不会爆煲。

比较令人担心的是不受中央管控的外围因素，例如美国加息令人民币汇价受压、特朗普对华政策的不明朗不友善，以至亚洲地缘政治不稳等，都能对内地经济以至更广泛层面造成冲击，相信令中央亦甚为头痛，不得不高度戒备。