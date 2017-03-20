香港《经济日报》：华与特朗普交手 汲美德教训

（3月20日社评）

美国国务卿蒂勒森昨向国家主席习近平表示，美国总统特朗普期待尽早进行习特会，中美关系看似缓和。从特朗普冷待到访的德国总理默克尔，北京对美要动之以利，更要清醒沉着。

近日国际传媒最热传的片段，是特朗普会见千里迢迢以来的默克尔后，在记者招待会中，不但对记者提出两人握手拍照的建议装作听不见，默克尔为打圆场问他要否握手时，特朗普续充耳不闻，外交上可谓极度倨傲无礼，尤其德国是美国牵头的北约重要盟友，更何况元首会面势必已经多番协调。

那边厢特朗普冷待默克尔，这边厢蒂勒森则访京与习近平等中国领导人会面，并向习传达特朗普期待两人会见、有机会访华的信息。默克尔「珠玉在前」，北京要汲取甚么呢？

其一，必须动之以利。特朗普除对移民的态度上，与默克尔话不投机半句多，还因实质金钱问题，此一方面是在会面后，他在推特（twitter）斥责德国欠北约一大笔钱，美应为向德提供有力而昂贵的防衞而得到回报；另一方面，是白宫国家贸易委员会主席纳瓦罗多次指摘德国操纵欧元汇率损害美国利益，2016年德对美录649亿美元顺差。姑勿论特朗普有理与否，他就是不满，要德向美输送利益。

中国对美国亦不断录得庞大双边贸易顺差，即使按中国统计口径，2015年顺差亦高达2,614亿美元，特朗普更指中国是操控汇率的「总冠军」。近期特朗普对华语气放软不少，除可能因中国成功走积极接触其女儿及女婿的另类外交之外，还可能在经贸问题上双方不断交流，中国作出一些让步，取得一些成绩。

中国虽仍是发展中国家，但经济增速快，有本钱在经贸利益上向美国折衷，换取时间与空间，此固属无奈，却是现实下较好选择。

其二，特朗普反覆不定，定好领袖会面，倘不合便黑面冷待，即使盟友亦如此，何况已视为对手的中国。故对特朗普政府，既要导之以利，更要听其言、观其行，不能轻易抱乐观态度，防其反覆，故须不亢不卑、冷静沉着应对其不论是挑衅还是软语，还要备有硬的一手应对方案，特别是在南海、台海、朝鲜等利益矛盾较难调和的重要议题，才有谈判筹码。

习特会面欲速不达，要有战略规划与定力，方能在面对特朗普新局中，争取最大利益。（完）