《明报》：习特会成事机会高 中美博弈面临新局

（3月20日社评）

美国国务卿蒂勒森首次访华，中美双方虽在朝鲜核问题未能取得共识，但都表达了「积极准备」两国元首交往的意愿，显示国家主席习近平与美国总统特朗普下月的庄园会晤，成事机会颇高。习近平昨日在会见蒂勒森时，呼应上月特朗普在电话中所讲言推动双边关系「达到历史新高度」，提出「中美关系新起点」的说法。与此同时，中美两国财长在G20财长会议也首度会晤，同意在保持现有经济对话机制的内涵和基本内容的同时，「更具效率、更加务实」；联系美国国务院高官上周提出要追求与中国发展建设性及「以结果为导向」（results orientation）的关系来看，中美关系正发生微妙变化。但对特朗普政策的不确定性与中美关系的复杂多变不可低估，中美之间结构性矛盾不会因一两次互访和峰会而彻底改观，双方的博弈可能以新形式展开。

蒂勒森出访亚洲前，美国国务院负责亚太事务的助卿桑顿（Susan Thornton）曾表示，特朗普政府会追求与中国发展建设性及「以结果为导向」的美中关系，并表示，「重返（pivot）、再平衡（rebalance）等等都是用来描述前政府的亚洲政策用词，你们可以期待新政府将有一个自己的方案」。这番话被解读为正式宣告奥巴马政府的「重返亚太」战略「死亡」。因此舆论乐观地认为，中美关系正在回归良性互动的正轨。但人们却忽略了桑顿还说，亚洲经济对美国的繁荣非常重要，美国会继续推动有建设性、和平及稳定的亚洲秩序。

虽然特朗普的亚太政策细节仍未明朗，但蒂勒森上周在日韩两国的言论已透露了一些端倪，如他重申，美日同盟是在亚太地区「维护和平稳定的基石」；在与日本外相的联合记者会上，他重申钓鱼岛属美日安保条约适用范围，反对「以单方面行为威胁」日方的控制权；他承认过往20年来，美国对朝鲜的政策失败，「战略忍耐的政策已经结束」，因此，「所有选项都会考虑」，变相发出了战争威胁。所以，即使「重返亚太」战略寿终正寝，美国也不会在亚太对中国拱手相让。

中美建交38年来，形成了意识形态对立、经贸来往密切的大格局，在贸易赤字、台湾、网络安全、人权、知识产权保护等方面也形成了若干矛盾焦点，这个大格局和矛盾焦点既是两国国内政治的延伸，也受国际地缘政治影响，如朝鲜核危机、中日钓鱼岛争议、南海主权争议等，都绝非一朝一夕可以化解的。正如李克强总理所言，中美关系经历过风风雨雨，但是一直前行。反过来说，在风风雨雨中一路走来，正是中美关系的最大特征。

中美博弈无外乎经济、政治、军事三个层面，从对世界经济发展的影响力以及经济增长的潜力看，中国明显占优，所以北京在经济全球化和贸易自由化方面相对高调；政治层面，在多边外交和周边外交的推进上，中国近期在改善与东盟关系、布局中东等方面屡有斩获，美国则仍可利用美日韩等政治安全联盟遏制中国，在东北亚、南海和台湾问题上掌握主动；在军事领域，中方虽有长进，但两国差距仍大，中方坚守捍卫核心利益的底线思维，体现的是中方的战略定力。

应该看到，朝鲜核问题在韩国部署「萨德」（THAAD）反导弹系统问题，在中美博弈层面只是微观领域的具体问题，既不会撼动中美关系大局，也难以改变中美力量对比变化扩大的趋势。蒂勒森今次亚洲行只是应对朝鲜核危机的应急之举，而非擘划美国未来亚太政策的战略之行。即使习近平与特朗普下月能够会晤，中美关系也难望在所有重大议题上取得突破进展。以特朗普的性格特征看，虽然在「一个中国」政策上被迫向中方妥协，但在中美战略与经济对话、投资双边协议谈判等奥巴马留下的遗产上，不排除他会推倒重来。更不排除在台湾问题上再大做文章，而之前传出的消息是，美方很可能在「习特会」前后大规模对台售武。另外，在「萨德」以及巡航南海方面，特朗普更不会轻易放弃，而他所谓的「以结果为导向」，最终目的可能就是要逼中国在开放市场等经贸议题上重大让步。

经过近月来的初步博弈，中美关系逐渐趋于明朗化，大方向趋向稳定，但博弈无时不在。这种博弈的核心不再是地缘政治，也非势力范围，而是争夺世界话语权和国际新秩序规则的制定权。这也是下月习近平在与特朗普庄园会谈时面对的最大课题，面对商人出身的特朗普「开天索价」，如何维护中国的核心利益，保持中美关系斗而不破，才是最大的挑战。（完）