香港《经济日报》：数据意外地好 中央加码调结构

（4月18日社评）

内地首季经济数据好得令人意外，以致有分析指内地「新周期归来」。但数据相信好得中央亦要观察动力能否持续，惟可肯定的是，中央有更大空间加力去杠杆、遏楼泡等工作。

内地首季经济按年增长6.9%，远高于中央上月在两会中公布的全年6.5%左右的目标，有分析认为，在地产严调控、金融严监管下，首季经济增速反而超预期回升，显示经济「新周期归来」，言即筑底已经完成，并展开上升轨。

是否如此呢？从数据而言，确是好得令人意外，甚至有点难以置信。除总体增长反弹上6.9%外，更值注意的是外界一直认为内地经济反弹是靠政府大上项目拉动，数据却反映消费对首季经济增长的贡献占77.2%，投资仅占18.6%，换言之，消费表现亮丽。

而在投资方面，除固定资产投资取得9.2%的加快增长外，即使一直令人忧心大步放缓的民间固定投资增长，亦见由去年的3.2%，大步回升至今年首季的7.7%，也就是私人投资信心与动力亦呈回升势头。

至于三头马车中，除消费与投资之外的外贸，亦由于外围经济改善而取得明显进展，对经济增长的贡献由去年首季负11.5%，大幅转为今年首季正4.2%。

由于内地经济改革空间与红利尚在，若上述利好因素是因供给侧改革有成，则形势确实大好，惟正因数据应好得令中央亦感意外，相信中央亦要多点时间观察三头马车的动力能否持续，故「新周期归来」之说，尚需更多时间与事实证明。

展望未来三季，经济下行压力不是没有，其中包括中美贸易摩擦，但北京至今处理得宜，赢得美国总统特朗普的善意回应，中美经贸当然不会因此一帆风顺，尤其反覆的特朗普仍会向北京索取经贸利益，但情况应较之前外界悲观的推断为佳。

内部因素方面，楼市超调的风险仍存，但目前因地制宜、因城施策的楼控效果，是三、四綫城市炽热而反传向一、二綫城市，中央正要加力调控，故超调引致楼市以至房地产投资过冷的风险，目前仍有限。

按数据而论，内地今年经济开局良好，有利全年增长高于中央预计的6.5%左右，此令中央减少了经济下滑的后顾之忧，有更大空间为调结构、去杠杆加力，货币政策将稳中会更偏紧，遏抑热点楼市的措施亦会继续加码。（完）