《信报》：美国摆出战斗格 震慑北韩施压北京

（重发）特朗普执政不确定性抑制风险偏好--FXTM富拓
全球股市上周五表现出些许稳定迹象，投资者重新评估特朗普执政危机。投资者交投谨慎，亚洲股市涨跌互见，上证综指收盘微涨。香港股市呈现抗跌性，来自中国内地的资金提振了港股。
（4月18日社评）
过去十多年来，不管北韩领导人多么桀骜不驯，射了导弹又试核弹，甚至直接炮轰南韩实际支配的延坪岛，但一般相信不会出现严重失控的军事冲突，爆发「新韩战」的机会接近零，原因是「打狗还须看主人脸」，只要北韩背后的最重要盟友中国反对开战，而与南韩结盟的美国亦不想跟北京对着干，那么朝鲜半岛就能够维持既定状态，虽然对峙的局面始终紧张，但不至于由「冷战」恶化成「热战」。可如今，情况有变，其一是美国换了一位行事风格难以捉摸的新总统特朗普，其二是连北京也看似驾驭不了那段「鲜血凝成的中朝友谊」，朝鲜半岛是否像过去那样乾打雷不下雨，愈来愈无法说得准。
继卡尔文森号航空母舰战斗群掉头赶赴朝鲜半岛之后，美国再派出两艘航空母舰前往该海域，名义上是参加军事演习，实际用意明显是要震慑北韩，警告这个「麻烦制造者」不要再玩火。与此同时，美国副总统彭斯（Mike Pence）抵达南韩访问，就在他的专机飞越阿拉斯加之时，北韩在东部咸镜南道新浦一带发射一枚型号不明的导弹，不过导弹发射五秒即爆炸焚毁，据说可能跟美国电磁波干扰或者网络攻击有关。彭斯形容北韩射导弹是挑衅，强调美国全力支持南韩，又警告对北韩「战略性忍耐的时代」已经终结。
按照英国《星期日泰晤士报》报导，白宫国家安全顾问麦克马斯特（H. R. McMaster）向英国高层人士表示，有信心掌握足够情报，锁定北韩的核子和导弹设施，并以常规武器将其彻底摧毁。此外，美国不排除采用先发制人的军事手段，特朗普正征询国防和情报等部门的意见。种种迹象皆说明了一点，美国向北韩动武的机会逐渐提升。
朝鲜半岛战云密布，稍可安慰的是暂时有二事几乎是可以肯定的，其一是南韩将于五月九日举行总统大选，未来一个月相信美国会按兵不动，好让南韩在前总统朴槿惠下台之后顺利完成政权交接；其二是中国毕竟在北韩危机之上拥有举足轻重的关键地位，特朗普仍然寄望北京能够成功约束北韩。
特朗普竞选之时信誓旦旦扬言，上台第一天就会把中国列作「货币操纵国」，但不久前态度一百八十度转变，清楚指出不会把这样的标签贴到北京头上，原因之一正正是「他们在北韩问题上跟我们合作」。就在彭斯访问南韩，北韩射导弹挑衅之后，特朗普还是强调，中国正协助解决朝鲜半岛问题。
由此可见，美国无疑是出动三艘航空母舰摆出一副战斗格，但特朗普的真正企图并非消灭金正恩政权，而是「以武制武」迫使北韩重新回到中国的制约之下，停止狂妄胡为。从另一个角度观之，特朗普同样是向北京施压，等于发出比过去强烈得多的一个讯息：你管得住最好，否则莫怪我手下不留情！
作为六方会谈的其中一方，俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）昨日告诫美国，不要用攻击敍利亚政府军的同样手法，向北韩采取单独行动。拉夫罗夫如是说：「我们不能接受平壤当局违反联合国决议、卤莽试射导弹的行动，但这不代表你们就能破坏国际法。」既然平壤卤莽试射导弹的行动不能接受，那么俄罗斯一定不会反对北京好好约束北韩，最低限度必须制止金正恩不顾一切进行第六次核试。
一向以「先军政治」巩固政权的北韩最高领导人金正恩万一拒绝就范，不理会中国外交部苦口婆心所说的「透过对话协商是和平解决北韩问题的唯一出路」，那么朝鲜半岛随时会陷于玩火自焚 。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
全球股市上周五表现出些许稳定迹象，投资者重新评估特朗普执政危机。投资者交投谨慎，亚洲股市涨跌互见，上证综指收盘微涨。香港股市呈现抗跌性，来自中国内地的资金提振了港股。
韩国新总统文在寅上任后，派出特使团出访中美日俄欧，赴华特使李海瓒上周获国家主席习近平接见，并递交了文在寅致习近平的亲笔信，预计因部署「萨德」（THAAD，末段高空区域导弹防御系统）而陷入低潮的中韩关系出现转机；另一方面，出席一带一路高峰论坛的日本代表二阶俊博亦在与习近平见面时递交了首相安倍晋三的亲笔信，表达了改善中日关系的愿望。随后又传出中国国务委员杨洁篪有望访日，为7月两国领袖峰会作准备。中韩、中日关系的这种戏剧性变化，与朝鲜核危机稍缓有关，也与近期中国的外交策略调整，以及中美关系的演变有关。
美国总统特朗普在弹劾阴霾下首次外访，首站成功跟沙特阿拉伯签署数千亿美元协议，有利转移国民视线；但他能否透过外访成绩化危为机，还看他此行表现和国内事态发展。