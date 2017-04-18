《信报》：美国摆出战斗格 震慑北韩施压北京

（4月18日社评）

过去十多年来，不管北韩领导人多么桀骜不驯，射了导弹又试核弹，甚至直接炮轰南韩实际支配的延坪岛，但一般相信不会出现严重失控的军事冲突，爆发「新韩战」的机会接近零，原因是「打狗还须看主人脸」，只要北韩背后的最重要盟友中国反对开战，而与南韩结盟的美国亦不想跟北京对着干，那么朝鲜半岛就能够维持既定状态，虽然对峙的局面始终紧张，但不至于由「冷战」恶化成「热战」。可如今，情况有变，其一是美国换了一位行事风格难以捉摸的新总统特朗普，其二是连北京也看似驾驭不了那段「鲜血凝成的中朝友谊」，朝鲜半岛是否像过去那样乾打雷不下雨，愈来愈无法说得准。

继卡尔文森号航空母舰战斗群掉头赶赴朝鲜半岛之后，美国再派出两艘航空母舰前往该海域，名义上是参加军事演习，实际用意明显是要震慑北韩，警告这个「麻烦制造者」不要再玩火。与此同时，美国副总统彭斯（Mike Pence）抵达南韩访问，就在他的专机飞越阿拉斯加之时，北韩在东部咸镜南道新浦一带发射一枚型号不明的导弹，不过导弹发射五秒即爆炸焚毁，据说可能跟美国电磁波干扰或者网络攻击有关。彭斯形容北韩射导弹是挑衅，强调美国全力支持南韩，又警告对北韩「战略性忍耐的时代」已经终结。

按照英国《星期日泰晤士报》报导，白宫国家安全顾问麦克马斯特（H. R. McMaster）向英国高层人士表示，有信心掌握足够情报，锁定北韩的核子和导弹设施，并以常规武器将其彻底摧毁。此外，美国不排除采用先发制人的军事手段，特朗普正征询国防和情报等部门的意见。种种迹象皆说明了一点，美国向北韩动武的机会逐渐提升。

朝鲜半岛战云密布，稍可安慰的是暂时有二事几乎是可以肯定的，其一是南韩将于五月九日举行总统大选，未来一个月相信美国会按兵不动，好让南韩在前总统朴槿惠下台之后顺利完成政权交接；其二是中国毕竟在北韩危机之上拥有举足轻重的关键地位，特朗普仍然寄望北京能够成功约束北韩。

特朗普竞选之时信誓旦旦扬言，上台第一天就会把中国列作「货币操纵国」，但不久前态度一百八十度转变，清楚指出不会把这样的标签贴到北京头上，原因之一正正是「他们在北韩问题上跟我们合作」。就在彭斯访问南韩，北韩射导弹挑衅之后，特朗普还是强调，中国正协助解决朝鲜半岛问题。

由此可见，美国无疑是出动三艘航空母舰摆出一副战斗格，但特朗普的真正企图并非消灭金正恩政权，而是「以武制武」迫使北韩重新回到中国的制约之下，停止狂妄胡为。从另一个角度观之，特朗普同样是向北京施压，等于发出比过去强烈得多的一个讯息：你管得住最好，否则莫怪我手下不留情！

作为六方会谈的其中一方，俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）昨日告诫美国，不要用攻击敍利亚政府军的同样手法，向北韩采取单独行动。拉夫罗夫如是说：「我们不能接受平壤当局违反联合国决议、卤莽试射导弹的行动，但这不代表你们就能破坏国际法。」既然平壤卤莽试射导弹的行动不能接受，那么俄罗斯一定不会反对北京好好约束北韩，最低限度必须制止金正恩不顾一切进行第六次核试。

一向以「先军政治」巩固政权的北韩最高领导人金正恩万一拒绝就范，不理会中国外交部苦口婆心所说的「透过对话协商是和平解决北韩问题的唯一出路」，那么朝鲜半岛随时会陷于玩火自焚 。（完）