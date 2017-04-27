香港《经济日报》：百日维新碰壁 特朗普话变就变

（重发）特朗普执政不确定性抑制风险偏好--FXTM富拓
全球股市上周五表现出些许稳定迹象，投资者重新评估特朗普执政危机。投资者交投谨慎，亚洲股市涨跌互见，上证综指收盘微涨。香港股市呈现抗跌性，来自中国内地的资金提振了港股。
（4月27日社评）
美国总统特朗普扬言励志改革，但施政百日临近，政绩乏善足陈。突向加拿大开刀、急推税改，只是争取短期成绩之举。施政碰壁而调整，反映其商人弹性本色，未来施政或会更倾向传统共和党路线。
特朗普近日在内政外交左右开弓，对外向邻国加拿大的木材征收高达24%关税，把贸易炮口对准加国。内政上在今晨预算案上妥协，急抛出税改，宣布大幅减税，个中原因是他在过去97天施政频频碰壁，政绩寥寥所致。
特朗普上台之初，试图履行竞选承诺，并实施民粹主义措施，迄今签署30项行政命令，推翻奥巴马医保、撤销兴建美加油管禁令、对七国回教徒实施入境禁令等。
替代医保法案，是特朗普试图将竞选承诺透过立法，提交国会的唯一法案，但连国会内部分共和党人亦反对，被迫撤回。入境禁令又屡遭法院颁令暂缓执行，令特朗普认识到国师班农的激进路线行不通，把班农降职，重整政策。
在内政上要急交功课，虽然兴建墨西哥边境围墙是他最早签的行政命令之一，但面对政治现实需要，特朗普亦惟有忍痛在开支法案中，抽起要马上拨款兴建的要求，令到法案有望在国会通过，交出大减税、大兴基建将可促进就业与经济的成绩。
在外交上，特朗普上台前后直言要亲近俄罗斯，并信誓旦旦在经贸问题上向中国开刀，即外界所谓联俄抗中；但百日不到却变为亲中抗俄，一方面是其管治团队陷入涉嫌私通俄罗斯的泥淖，特朗普要藉炮轰叙利亚凸显不对俄罗斯买帐。
另一边厢，要争取外交成绩来弥补内政的不足，而在摆平朝鲜半岛核危机上，有求于北京，不但不对中美经贸生事，更表示与中国国家主席习近平友好。动不了中国，经贸上的成绩就转向反抗力有限的加拿大动手。
特朗普较上任之初的狂人姿态，现时更多展现的是其务实与弹性的商人风格，以达成交易〈deal〉为重。经过百日处处碰壁教训，特朗普纵不改其大口本色，相信亦了解未来要做出政绩，尤其在内政上，必须先争取到共和党友的支持，让政策在国会通过。未来其施政相信会调整，为获得党友支持而由狂人转向更像传统共和党总统，亦将再集中于内政，尤其推动搞基建，创造更多就业机会，如此才有助他连任。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
全球股市上周五表现出些许稳定迹象，投资者重新评估特朗普执政危机。投资者交投谨慎，亚洲股市涨跌互见，上证综指收盘微涨。香港股市呈现抗跌性，来自中国内地的资金提振了港股。
韩国新总统文在寅上任后，派出特使团出访中美日俄欧，赴华特使李海瓒上周获国家主席习近平接见，并递交了文在寅致习近平的亲笔信，预计因部署「萨德」（THAAD，末段高空区域导弹防御系统）而陷入低潮的中韩关系出现转机；另一方面，出席一带一路高峰论坛的日本代表二阶俊博亦在与习近平见面时递交了首相安倍晋三的亲笔信，表达了改善中日关系的愿望。随后又传出中国国务委员杨洁篪有望访日，为7月两国领袖峰会作准备。中韩、中日关系的这种戏剧性变化，与朝鲜核危机稍缓有关，也与近期中国的外交策略调整，以及中美关系的演变有关。
美国总统特朗普在弹劾阴霾下首次外访，首站成功跟沙特阿拉伯签署数千亿美元协议，有利转移国民视线；但他能否透过外访成绩化危为机，还看他此行表现和国内事态发展。