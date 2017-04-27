香港《经济日报》：百日维新碰壁 特朗普话变就变

（4月27日社评）

美国总统特朗普扬言励志改革，但施政百日临近，政绩乏善足陈。突向加拿大开刀、急推税改，只是争取短期成绩之举。施政碰壁而调整，反映其商人弹性本色，未来施政或会更倾向传统共和党路线。

特朗普近日在内政外交左右开弓，对外向邻国加拿大的木材征收高达24%关税，把贸易炮口对准加国。内政上在今晨预算案上妥协，急抛出税改，宣布大幅减税，个中原因是他在过去97天施政频频碰壁，政绩寥寥所致。

特朗普上台之初，试图履行竞选承诺，并实施民粹主义措施，迄今签署30项行政命令，推翻奥巴马医保、撤销兴建美加油管禁令、对七国回教徒实施入境禁令等。

替代医保法案，是特朗普试图将竞选承诺透过立法，提交国会的唯一法案，但连国会内部分共和党人亦反对，被迫撤回。入境禁令又屡遭法院颁令暂缓执行，令特朗普认识到国师班农的激进路线行不通，把班农降职，重整政策。

在内政上要急交功课，虽然兴建墨西哥边境围墙是他最早签的行政命令之一，但面对政治现实需要，特朗普亦惟有忍痛在开支法案中，抽起要马上拨款兴建的要求，令到法案有望在国会通过，交出大减税、大兴基建将可促进就业与经济的成绩。

在外交上，特朗普上台前后直言要亲近俄罗斯，并信誓旦旦在经贸问题上向中国开刀，即外界所谓联俄抗中；但百日不到却变为亲中抗俄，一方面是其管治团队陷入涉嫌私通俄罗斯的泥淖，特朗普要藉炮轰叙利亚凸显不对俄罗斯买帐。

另一边厢，要争取外交成绩来弥补内政的不足，而在摆平朝鲜半岛核危机上，有求于北京，不但不对中美经贸生事，更表示与中国国家主席习近平友好。动不了中国，经贸上的成绩就转向反抗力有限的加拿大动手。

特朗普较上任之初的狂人姿态，现时更多展现的是其务实与弹性的商人风格，以达成交易〈deal〉为重。经过百日处处碰壁教训，特朗普纵不改其大口本色，相信亦了解未来要做出政绩，尤其在内政上，必须先争取到共和党友的支持，让政策在国会通过。未来其施政相信会调整，为获得党友支持而由狂人转向更像传统共和党总统，亦将再集中于内政，尤其推动搞基建，创造更多就业机会，如此才有助他连任。